Oitava Escola Areninha da Capital é inaugurada no São Cristóvão

Foto: FÁBIO LIMA Inauguração de Escola Areninha no bairro Jangurussu, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 10

A oitava Escola Areninha da Capital foi inaugurada no bairro São Cristóvão, em Fortaleza, na manhã dessa sexta-feira. De acordo com o prefeito, José Sarto (PDT), outras 50 devem ser entregues até o fim da gestão, em dezembro de 2024. A unidade busca promover a prática de atividades esportivas, além de oferecer aulas de reforço de língua portuguesa e matemática no contraturno escolar. O equipamento deve atender 340 estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II.

As atividades oferecidas ampliam a carga horária dos alunos em 15 horas semanais. "Quem está matriculado na escola municipal mais próxima vem para cá no período da tarde fazer reforço, basicamente, de matemática e português. É um equipamento que ajuda a consolidar os números que nós temos tido na educação, que é a maior [cobertura] de tempo integral do Brasil", destaca o prefeito.

A unidade tem 375 metros quadrados (m²) e conta com três salas de aula, sala dos professores, coordenação, almoxarifado, refeitório, depósito de material de limpeza, despensa, copa e banheiros.

Jefferson de Queiroz, titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), ressalta que a unidade faz parte de um plano para universalizar o ensino em tempo integral. "Ou a gente coloca as crianças em uma escola de tempo integral ou colocamos em programas, como a Escola Areninha, [no contraturno]", pontua.

Além da escola, todo o entorno do local passou por requalificações. O espaço recebeu um calçadão com piso em intertravado, mobiliários urbanos, paisagismo, nova iluminação em LED, futmesa, playground, mesas de xadrez e academia ao ar livre.

"Com a requalificação, a comunidade vai se apropriar dessa área. Os casais vão [poder] se sentar aqui para namorar, a avó e o avô vão poder bater papo e conversar com a família, a garotada vai poder praticar esportes, estudar. [Também será beneficiado] o microempreendedor que vem vender a água, o sanduíche e o refrigerante", diz o prefeito.

A praça, onde a areninha está inserida, também ganhou duas arquibancadas, serviços de pintura, recuperação de todo o alambrado e manutenção no vestiário, que conta agora com novas instalações elétricas e hidráulicas.

Os alunos do projeto deverão receber almoço, lanche, fardamento, kit pedagógico, transporte e acompanhamento pedagógico. O novo equipamento contou com investimento de R$ 1.080.966,54, somado a R$ 96.071,60 em material e mobiliário.