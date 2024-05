Festa de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza deve reunir mais de 200 mil fiéis

Foto: Fabio Lima/O POVO SANTUÁRIO de Fátima: 11 missas programadas nesta segunda-feira, 13 de maio

O Dia de Nossa Senhora de Fátima será celebrado nesta segunda-feira, 13, no Santuário de Fátima, em Fortaleza. A expectativa é que o Santuário, localizado no bairro de Fátima, reúna cerca de 200 mil fiéis ao longo do dia de festejos.

Conforme o padre Ivan Souza, pároco da Igreja de Fátima, a intenção da festa é relembrar a importância da caminhada do povo de Deus a partir da oração, da penitência e da conversão.

Neste ano, a Festa de Fátima tem como tema “Sua misericórdia se estende, de geração em geração”, baseado no livro bíblico de Lucas 1:49-50. “Essa festa não é voltada apenas para a cidade de Fortaleza, mas fiéis de municípios vizinhos e até de outros estados vêm para cá”, afirma o pároco.

Com missas realizadas durante todo o dia, a partir das 5h, o evento tem como ponto alto a tradicional procissão. Saindo da Igreja do Carmo, no Centro, às 18h, os fiéis seguirão em caminhada até o templo de Nossa Senhora de Fátima, localizado na avenida Treze de Maio, onde acontecerá a missa de coração em seguida.

“A oração nos conecta à busca espiritual. Rezar não apenas no sofrimento, mas em todas as horas. Já a penitência nos conduz à peregrinação. ‘Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura’. Por fim, a conversão é um chamado constante para mudar, buscando uma transformação pessoal e um relacionamento mais profundo com os outros e com Deus”, explica padre Ivan.

Dia de N. Sra. de Fátima relembra aparições da santa em Portugal

O Dia de Nossa Senhora de Fátima faz alusão às aparições da Santa em 1917, em Portugal. Naquele ano, três crianças, conhecidas como "Os Três Pastorinhos" afirmaram ter visto Nossa Senhora em seis ocasiões.

A primeira ocorreu em 13 de maio, na cidade de Fátima. Segundo a Igreja Católica, depois de rezarem o terço, as crianças viram uma "Senhora mais brilhante que o sol".

A Senhora os convidou a voltar ao mesmo local, a Cova da Iria, nos dias 13 dos cinco meses seguintes.

As aparições continuaram nos dias 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, 13 de setembro e 13 de outubro, sempre ao meio-dia. "A única diferença é em agosto, que foi no dia 19. Naquele dia, as crianças tinham sido presas", diz padre Ivan.

Em 13 de outubro, a aparição se identificou como "a Senhora do Rosário". Isso originou a combinação de seus dois títulos, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A súplica por oração, a penitência e conversão originou a oração do Rosário.

Dia de N. Sra. de Fátima tem ações sociais em Fortaleza

Durante as festividades no Santuário de Fátima, em Fortaleza, além das celebrações também serão ofertadas ações sociais, como os serviços de saúde de aferição de pressão e medição de glicemia.

Devota da Santa, Maria de Fátima Távora Moita, 70, costuma se dividir nos dias 13 de maio entre o Santuário e a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, bairro em que mora. Conectada pela fé e pelo próprio nome, ela explica que foi batizada desta forma, pois sua mãe estava grávida na década de 1950, quando a primeira imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima veio ao Brasil.

“A devoção à Nossa Senhora de Fátima é muito importante para mim. Já fui a Portugal 3 vezes movida pela fé. Eu rezo o Santo Rosário todos os dias. Acredito que com a oração e a penitência podemos converter o mundo”, diz a fiel.

Nordeste receberá réplica da capela das aparições da santa

Em meio às comemorações ao dia da santa, o Nordeste também celebra a autorização para sediar uma réplica da Capelinha das Aparições de Nossa Senhora de Fátima.

O templo está em construção em João Pessoa, na Paraíba, e deve ser inaugurado no dia 13 de outubro de 2024. Para os devotos, a data representa a última aparição da santa aos três pastorinhos.

A capela original, em Fátima, Portugal, seria o local exato onde a Santíssima Virgem Maria teria aparecido às crianças Lúcia, Francisco e Jacinta.

De acordo com Rodrigo Ribeiro, missionário da Casa da Paz Maria de Nazaré, comunidade que realiza a construção da réplica no nordeste brasileiro, a nova capelinha será a segunda do Brasil, "já que temos uma no Rio de Janeiro, e a quinta do mundo, sendo uma no Panamá, Filipinas e na República Tcheca".

A capela está em construção desde o ano passado. Conforme Ribeiro, a construção terá suas características adaptadas ao terreno. "A nossa arquiteta teve que adaptar medidas, devido ao espaço. A original tem 25 metros de comprimento por 27 metros de largura. Já a nossa vai ficar com 22 por 22 (metros). Vamos diminuir o espaço das pessoas do auditório", detalha.

Além da Capelinha, que terá atividades ininterruptas, o projeto engloba uma cobertura e um anexo, disponibilizado para a realização de cursos bíblicos e para um memorial. Ao todo, devem ser investidos cerca de R$ 1 milhão.

Horário das celebrações

Missas no Santuário

de Fátima

5h - Missa presidida pelo bispo emérito de Fortaleza, dom José Antônio Aparecido

6h - Missa

7h30min - Missa presidida pelo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão

9h - Missa

10h30min - Missa

12h - Missa

14h - Missa

15h30min - Missa

17h - Missa

18h30min - Missa

20h - Missa e coroação



Procissão

18h - Saída da Igreja do Carmo, no Centro, em direção ao Santuário de Fátima.

20h - Previsão de chegada.

Trânsito: desvios, bloqueios e 15 linhas de ônibus alteradas

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) divulgou a operação de mobilidade para as celebrações de hoje de Nossa Senhora de Fátima.

As alterações no trânsito, com bloqueios e desvios, no entorno do Santuário, na avenida 13 de Maio, e no percurso da procissão que ocorrerá à noite, serão a partir das primeiras horas do dia para assegurar a segurança dos fiéis.

Além disso, 15 linhas de ônibus que trafegam na região do Santuário sofrerão alterações temporárias.

As ações começam a partir das 6 horas, com o início da proibição de estacionamento nas ruas Oswaldo Studart, Paula Rodrigues e Mário Mamede, preparando a região para o momento da procissão, que começa às 18 horas.

O controle de tráfego na região do Centro começa também às 6h. Nas ruas Clarindo de Queiroz e Barão de Aratanha, que serão percurso da procissão, o estacionamento de veículos não será permitido.

A ação será executada por um efetivo de 150 agentes de trânsito, orientadores de tráfego, guardas municipais de Fortaleza e policiais rodoviários estaduais.

Os bloqueios serão temporários. Durante a missa campal, após a procissão, a avenida 13 de Maio terá a pista bloqueada nos dois sentidos, desde a rua Barão de Aratanha até o viaduto da avenida Pontes Vieira.