Casa da Criança e do Adolescente atendeu mais de 9 mil ocorrências em quase dois anos

Foto: Divulgação/Secretaria da Proteção Social EQUIPAMENTO funciona 24 horas por dia

Próxima de completar dois anos em atividade, a Casa da Criança e do Adolescente, equipamento destinado ao acolhimento de jovens vítimas de abuso sexual, atendeu mais de 9.500 pessoas desde a inauguração, em junho de 2022. Sediado no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, o local oferece serviços em diversas áreas, como psicologia, segurança e justiça, voltados ao combate da violência e de seus efeitos nas crianças.

O equipamento é pioneiro no Brasil e, segundo a Secretaria da Proteção Social (SPS) do Governo do Estado do Ceará, responsável pela gerência do lugar, é o único no País a reunir todos os serviços necessários durante o amparo às vítimas e familiares. Entre os órgãos presentes no local estão o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), o Plantão do Conselho Tutelar, a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (DCECA), a Defensoria Pública (DPCE), Ministério Público (MPCE) e a Perícia Forense (Pefoce).

A casa surge como medida frente ao crescente número de crianças vítimas de violência sexual no Ceará. Segundo reportagem especial do O POVO+ publicada em dezembro do ano passado, 1.233 jovens menores de 18 anos foram vítimas de algum crime sexual no Ceará em 2023, número 17% maior que 2022 e recorde no período analisado, que se estende até o ano de 2014.

Para a titular da SPS, Onélia Santana, o apoio psicológico é essencial para garantir que a criança e os familiares possam lidar com o caso de forma a minimizar os traumas deixados por um abuso do tipo.

"A criança e o adolescente, sofrendo violência durante a infância e a adolescência, carrega consigo por toda vida traumas e é necessário que a gente possa agir o mais rápido possível. A Casa da Criança e do Adolescente é para acolher essa criança e esse adolescente, o cuidador dessa criança, e que ela possa se sentir segura", afirma a secretária.

Como acessar a Casa da Criança e do Adolescente

A sede do equipamento no bairro São João do Tauape funciona 24 horas por dia, com plantões nos fins de semana, visando atender de forma ágil casos que aconteçam mesmo fora do horário comercial. Qualquer pessoa pode se dirigir até o local para buscar informações, orientações ou realizar uma denúncia, sem obrigatoriedade de documentação ou agendamento prévio.

"A gente entende que a pessoa as vezes sai de casa emocionalmente envolvida então ela não tem um documento. Ela não vai deixar de ser atendida por isso. A gente consegue acionar os órgãos tutelares para a gente ver se já existe um atendimento ou uma avaliação feita nessa região com relação a esse caso", afirma a coordenadora da Casa da Criança e do Adolescente, Silvana Bezerra, que reforça a possibilidade de qualquer pessoa fazer a denúncia.

"Se for um vizinho não há nenhum problema, se for alguém que conheça a criança ou alguém que presenciou uma ação de violência ela pode vir aqui na Casa da Criança que a gente vai dar encaminhamento", acrescenta.

Além da forma presencial, também é possível realizar uma denúncia através dos telefones da Casa e do Disk 100, canal de atendimento para casos de violação dos direitos humanos que encaminha os casos referentes a crianças e adolescentes para o local.

A unidade também possui os chamados "espaços de passagem", onde a criança e familiares podem ficar por até 48 horas após a denúncia. A Casa também conta com equipes da Polícia Civil de plantão 24 horas para garantir a segurança dos atendidos.

Maio Laranja

O combate à violência contra crianças e adolescentes também é alvo da campanha Maio Laranja, que busca debater o assunto com a população. Oficialmente, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes ocorre apenas em 18 deste mês, no entanto, o tema também é lembrado durante todo mês, em locais públicos e instituições de ensino.

No Ceará, a campanha tem ocorrido desde o início do mês através de passeatas e blitz educativas contra a exploração sexual. Confira algumas das programações até o fim deste mês:

17/05 - Quiz sobre o tema "Combate à Violência e Abuso Sexual Infantil"

Onde: ABC e Circo Escola Palmeiras

Local: Rua Castela de Castro, 2100, Conjunto Palmeiras

Horário: de 8h30min as 14h30min

17/05 - Construção de mural sobre formas de prevenção ao abuso e à violência sexual contra crianças e adolescentes

Onde: Centro Comunitário Farol

Local: Rua Conefor, 310, Serviluz

Horário: a partir de 8 horas

20/05 - Panfletagem com beneficiários da unidade comunidade em geral sobre o Maio Laranja:



Onde: Centro Comunitário Santa Terezinha

Local: Rua Osmundo Cavalcante de Oliveira, s/n, Conjunto Santa Terezinha

Horário: Entre 9 e 14 horas

21/05 - Teatro de fantoches apresenta o espetáculo "Meu corpo é um tesourinho"

Onde: ABC Cajueiro Torto

Local: Rua Floresta, 180, Conjunto Santa Fé, Messejana

Horário: a partir das 14h30min

Serviço

Confira telefones da Casa da Criança e do Adolescente:

Recepção: (85) 3108-0500/98736-4088

Administração: (85) 3108-0503

Psicossocial: (85) 998976-8946