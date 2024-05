Policial penal e mais dois suspeitos são presos por extorsão

Foto: Polícia Civil/SSPDS/divulgação Policiais deram detalhes da operação em coletiva

Um policial penal e mais dois suspeitos foram presos nessa segunda-feira, 13, por crime de extorsão qualificada que teria acontecido no último 17 de abril, em Russas, a 171,1 km de Fortaleza. O policial penal e outro homem foram capturados em Caucaia, já o terceiro investigado foi preso em Russas. As informações desta investigação foram divulgadas nesta terça-feira, 14, em coletiva de imprensa no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). A identidade dos presos não foi revelada.

O delegado de Russas, Eduardo Borges, que esteve à frente das diligências, explica como aconteceu o crime praticado contra um autônomo da cidade: “Eles se passaram por policiais civis, abordaram a vítima e alegaram que existia uma investigação em andamento, caso a vítima não fizesse um PIX de R$ 10 mil, ela seria presa.”

Ainda de acordo com o delegado, a vítima foi mantida dentro do veículo dos investigados durante 30 minutos em constante ameaça, enquanto a transferência não era realizada.

Após o crime, a vítima continuou sendo ameaçada de morte para não fazer denúncias contra o trio de suspeitos. Eduardo Borges acredita que existem outras vítimas, mas que elas não denunciam por temor de represálias.

De acordo com o delegado Eduardo Borges, a vítima não possui nenhuma passagem pela Polícia, mas na situação da extorsão, os suspeitos criaram um suposto empréstimo fraudulento para chantagear o empresário. Os investigados chegaram um dia antes do crime na cidade de Russas e fizeram um planejamento de como o crime iria acontecer.

Borges afirma que a vítima não foi escolhida de forma aleatória. O suspeito que residia em Russas sabia que o homem tinha recursos. O pedido inicial do valor exigido pelos investigados foi de R$ 20 mil, mas a vítima falou que não possuía a quantia.

Os dois suspeitos capturados na Caucaia são primos. O que reside em Russas mantém contato com um deles que possui um comércio. A comunicação entre eles acontecia a fim de escolher possíveis alvos.

O delegado revelou que o policial penal estava de licença e já tinha sido investigado pela Corregedoria Geral de Justiça do Ceará e preso por tráfico de drogas dentro dos presídios.

As investigações foram definidas como "minucioso trabalho de campo", pois tiveram muitas evidências, material probatório e testemunhas. Foi realizado também um monitoramento financeiro que chegou ao investigado de Russas.