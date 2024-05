Centro de pesquisa para fabricar medicamentos para câncer e doenças autoimunes é inaugurado no Eusébio

Foto: FÁBIO LIMA CENTRO de Imunologia e Imunoterapia no Ceará fica no Eusébio

O primeiro Centro de Imunologia e Imunoterapia no Ceará, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Instituto Pasteur, de Paris, foi inaugurado nessa sexta-feira, 17, no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O equipamento irá desenvolver pesquisas para a produção de biofármacos e medicamentos biológicos para câncer, doenças autoimunes, infecciosas, negligenciadas, neuro degenerativas e inflamatórias.

No equipamento, os pesquisadores esperam acelerar os estudos para controlar e erradicar doenças infecciosas e não transmissíveis por meio da produção de medicamentos. O Centro Fiocruz Pasteur também busca facilitar o acesso a tratamentos contra as doenças, principalmente para o público mais vulnerável, através do barateamento dos medicamentos. O local também irá trabalhar na formação e capacitação de pesquisadores entre as duas instituições.

De acordo com a coordenadora da Fiocruz Ceará, Carla Celedonio, acelerando novas estratégias para o tratamento das doenças, será possível auxiliar no fornecimento de medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS). "A expectativa é que a gente acelere o desenvolvimento de projetos que culminem com produtos para a saúde da população local, regional e nacional. O foco está em doenças como leishmaniose, ofidismo, Chagas, além das arboviroses", disse.

Conforme o presidente da Fiocruz Ceará, Mário Moreira, a escolha do Ceará para implantação do Centro está relacionada à boa base educacional e universitária presente no Estado. “Estamos presentes em 11 estados e era natural que a gente investisse mais no Nordeste, no sentido de trazer para essa região, que nunca tinha sido alvo de investimentos nas décadas passadas e tem uma base educacional muito boa”, afirma.

Ainda segundo Mário, o equipamento vai proporcionar impacto positivo no SUS. “Esse Centro se destina à pesquisa transnacional, portanto, é uma pesquisa vocacionada para a inovação e geração de produtos para o SUS e está atrelada a um projeto para a construção de uma fábrica de biofármacos e produção de mosquitos para prevenção ao vetor da dengue”, informa.

O coordenador do Centro Pasteur Fiocruz, João Hermínio, explica que o equipamento iniciou as atividades no fim do ano passado, mas que foi oficialmente inaugurado hoje. Atualmente, uma equipe composta por oito pesquisadores imunologistas da Fiocruz e Instituto Pasteur estão à frente do Centro. “Aqui temos condições de planejar o biofármaco do zero, modificar a estrutura, melhorar afinidade e levar até a parte de pré-desenvolvimento para os testes in vitro”, explica João.

Sobre o barateamento, o coordenador explica que quanto mais produzir, e com os avanços nas tecnologias, a tendência é de baratear os custos. “Aumenta o escalonamento, produz mais e se tem condições de encontrar meios de usar menos recursos, meios reagentes, e fazer com que o medicamento consiga chegar às populações mais vulneráveis, que hoje em dia não têm acesso”, comenta.

A implantação do novo equipamento de pesquisa e inovação tem apoio do Governo do Ceará. O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), destacou a importância do primeiro centro voltado para imunologia e imunoterapia no Estado. Ele afirma que o local vai contribuir, principalmente, para a saúde pública e para a atração de investimentos e produção para a área da saúde.

A inauguração do Centro contou com a presença da coordenadora da Fiocruz Ceará, Carla Celidônio, do cônsul-geral da França, Serge Gas; do secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha; do governador do Estado, Elmano de Freitas; do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves; da titular da Secretaria da Saúde do Ceará, Tânia Mara, e demais representantes estaduais, além de pesquisadores estaduais, nacionais e internacionais.

Decreto regulamenta Distrito de Inovação e Saúde no Eusébio

Durante a inauguração do Centro Pasteur Fiocruz, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), assinou decreto que regulamenta o Distrito de Inovação e Saúde do Ceará, na sede da Fiocruz no Ceará, no município do Eusébio. Segundo Elmano, o decreto vai permitir tratamento tributário diferenciado.

“Permite que nós possamos fazer investimentos maiores na infraestrutura daquilo que for necessário para atração das empresas aqui [Distrito de Inovação] se instalarem. Isso gera oportunidade de emprego e renda para o nosso povo, além do desenvolvimento científico, que é fundamental”, destacou o governador, que afirmou que também que será liberado recurso para a geração de energia solar na Fiocruz Ceará.

Conforme o Decreto assinado nesta sexta-feira, 17, “as empresas instaladas no Distrito de Inovação e Saúde receberão do Estado os incentivos e o apoio necessários à instalação do negócio e à sua operação”. No local, a proposta é que seja feito o compartilhamento e realização de iniciativas integradas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e serviços relacionados à saúde.

Entre eles, esses insumos farmacêuticos ativos (IFA) para medicamentos, reativos de diagnóstico, insumos de natureza médico-hospitalar, soluções digitais e inovações sociais em saúde, com foco no desenvolvimento econômico local e estadual, na sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme Carla Celedonio, a ideia é que a Fiocruz seja âncora de um distrito de inovação e saúde que se forma no município de Eusébio. “Além do Centro de Imunologia e Imunoterapia, teremos a instalação de uma fábrica de medicamentos biológicos de uma unidade produtiva da Fiocruz, que é Bio-Manguinhos, e temos a expectativa da instalação de uma fábrica de produção de mosquitos para a prevenção de arboviroses”, relata.

Fiocruz Ceará deverá ter fábrica de medicamentos e de prevenção de arboviroses

A Fiocruz Ceará possui dois projetos em estruturação para o fortalecimento e avanço na saúde. Uma está relacionada a uma fábrica de produção de medicamentos biológicos, uma unidade de Bio-Manguinhos/Fiocruz, na sede da Fundação, no Eusébio. A construção do Complexo Tecnológico deve ser implantada no segundo semestre deste ano e a previsão do início das atividades é em 2025.

De acordo com a coordenadora da Fiocruz Ceará, o objetivo é ter inovação em saúde. “É uma Bio-Manguinhos, uma unidade produtiva de insumos biológicos, principalmente medicamentos, para o tratamento das doenças. Aqui no campus já tem os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento instalados e estão trabalhando para a finalização do projeto para a construção [da fábrica] aqui ao lado”, disse Carla.

Ainda segundo a coordenadora, uma fábrica para a produção de mosquitos Aedes aegypti está sendo estruturada no Distrito. O objetivo é tentar realizar pesquisas para a prevenção das arboviroses, como dengue, chikungunya e zika. “A expectativa é que no próximo ano, começaremos a produzir mosquitos aqui na região. Estamos otimistas com toda a conjunção de fatores para a instalação desse distrito de inovação e saúde. O Ceará fará muita diferença”, conclui.

Atualizada às 19h30min