Chuva causa rompimento de pequena barragem e deslizamento de terra em Maranguape

Foto: Arquivo pessoal Chuva provoca deslizamento de terra e rompimento de pequena barragem na Serra de Maranguape

Com as chuvas da madrugada de ontem, 17, houve deslizamento de terra na comunidade dos Alto dos Marianos, localizada na Serra de Maranguape, município da Região Metropolitana de Fortaleza. Pelo menos quatro casas ficaram alagadas, e uma delas está com rachaduras após desmoronamento de uma barreira. Não houve feridos. De acordo com o Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 84 milímetros (mm) em Maranguape entre as 7 horas de quinta-feira, 16, e as 7 horas de ontem.

Conforme o capitão André Souza, da Defesa Civil do Estado, houve o rompimento de uma pequena barragem nos arredores da comunidade de Alto dos Marianos. “Com as fortes chuvas da madrugada, houve um deslizamento, mas não tem vítimas, nenhuma residência desabou, tendo apenas rachadura na casa. As pessoas que estão nas casas da área de risco de deslizamento já foram notificadas e estão sendo conduzidas para abrigos enquanto se descartam riscos de deslizamentos”, explicou.

O capitão informou ainda que a Defesa Civil de Maranguape já dispunha de um plano de contingência e que as decisões estão sendo tomadas em conjunto.

Um dos moradores, que preferiu não se identificar, afirma na manhã de ontem. que a Prefeitura de Maranguape estava ciente dos riscos de desabamento e que a iniciativa da gestão teria sido enviar lonas. Os residentes relataram que estavam desamparados e correndo riscos diante das chuvas.

No último da 7 de fevereiro, reportagem no publicada no OP+ alertava sobre os riscos de cearenses vivendo em áreas sujeitas a desastres naturais. Os 200 moradores da comunidade Alto dos Marianos estavam entre eles. A comunidade está situada a 240 metros do mar, com declives acentuados.

Laiana Nascimento, moradora da casa em que a parede rachou com o desabamento, informou que a Prefeitura ofereceu pontos de apoio para os moradores da comunidade, mas que a maioria deles não quer sair de suas casas. “A minha casa é a última. O barranco caiu atrás da minha casa, tá tudo cheio de terra, fora a rachadura na parede”, relatou.

O prefeito de Maranguape, Atila Câmara, disse, na tarde de ontem, que reuniu toda a equipe da Prefeitura após o monitoramento da Defesa Civil e que estão trabalhando para oferecer amparo aos moradores que estejam em área de risco, para que seja feito o procedimento do aluguel social.

“A Defesa Civil está monitorando todos os pontos, conversando com as pessoas e, nesse caso, que desperta maior atenção, merece maior senso de emergência. Toda a equipe da Prefeitura está de prontidão para que se possa minorar os danos, prevenir riscos e garantir uma cidade segura”, informou.

Já no município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), um reservatório na localidade de Várzea Redonda, havia rompido na terça-feira passada, 14, em virtude do volume de água acumulado pelas chuvas. A sangria da Lagoa do Tamanduá fez com que a água invadisse um trecho da CE-162. Na manhã do dia seguinte, a situação já estava normalizada.

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Defesa Civil, esclareceu que o rompimento aconteceu em um pequeno reservatório que está localizado em uma propriedade privada e é utilizado pelos próprios moradores. “O reservatório deságuou no rio e o sistema de drenagem, responsável pela passagem da água por baixo da estrada, não deu conta da vazão, e a água acabou passando sobre a pista”, pontuou a gestão.

(Colaborou Gabriela Monteiro e Luiza Vieira/Especial para O POVO)

Atualizada às 19h59