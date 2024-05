Reforma do Mercado Central começa na próxima segunda-feira (20) e deve durar até 12 meses

Foto: FáBIO LIMA Obra do Mercado Central começa na próxima segunda-feira, 20

O Mercado Central de Fortaleza, no Centro de Fortaleza, passará por uma reforma. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, além do espaço revitalizado, também serão priorizadas a garantia de acessibilidade e segurança. Conforme o prefeito José Sarto, as obras terão início no próximo dia 20 de maio e terão prazo de execução de 12 meses. Serão investidos nas obras cerca de R$ 5 milhões

A assinatura da ordem de serviço da reforma foi feita ontem, 17, no andar térreo do Mercado. A obra será realizada pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger). De acordo com o prefeito José Sarto, revitalização reforma será do “chão ao teto”.

“Como é um equipamento antigo, o tempo se encarrega de fazer a corrosão de vários equipamentos. Toda a prevenção foi realizada pelo Corpo de Bombeiros. [Foi pensado] Um novo projeto elétrico e hidráulico, um novo projeto de acessibilidade, para garantir a segurança para quem aqui trabalha e para quem vem ter a oportunidade de comprar do nosso artesanato e da nossa gastronomia.”

A reforma deve ocorrer em etapas e não será necessário interromper o funcionamento do Mercado. De acordo com Secretário Municipal da Gestão Regional, Ferruccio Feitosa, o investimento da reforma é todo oriundo do Tesouro Municipal.

Assinatura da ordem de serviço da reforma foi feita no Mercado, na manhã desta sexta-feira, 17 Crédito: Lara Vieira/O POVO

Conforme José Aquino, permissionário e presidente da Cooperativa de permissionários do Mercado Central de Fortaleza (Coopcentral), ainda devem ser realizadas outras ações:

"Uma nova pintura, recuperação das rampas, e a substituição do telhado, pois em períodos de chuva ele molha, estraga mercadorias e prejudica os turistas que circulam aqui embaixo. Também é necessária a melhoria do sistema de escoamento de água, já que, em chuvas intensas, ele não comporta o volume. Além disso, a segurança contra incêndio precisa ser reforçada. Tudo isso está contemplado no projeto", detalha.

Conforme o presidente, cerca de oito mil pessoas passam por dia pelo local. Considerado como o maior mercado de artesanato do Brasil, o equipamento tem variedade de produtos regionais, artesanato e gastronomia típica. O Mercado Central abriga 550 boxes e 70 quiosques, distribuídos em cinco pavimentos, sendo um deles destinado a estacionamento, compreendendo 9.690,75 metros quadrados (m²) de área construída.

A história do Mercado Central remonta aos anos de 1809. Na época, o empreendimento se localizava na rua Conde D’Eu, também no Centro, e comercializava principalmente carnes, frutas e verduras.

Anos depois, a venda dos produtos foi proibida, e o comércio se voltou ao artesanato. Após décadas, as instalações estavam precárias e o prédio corria risco de incêndio. Em 1998, o Mercado foi transferido para o atual prédio.