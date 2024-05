Cozinheiro atira e fere dois garçons dentro de restaurante no bairro Meireles

Foto: Divulgação/ SSPDS Imagem de apoio ilustrativa. O homem foi preso em flagrante ao 2º Distrito Policial, no Meireles

O cozinheiro de um restaurante localizado no bairro Meireles, em Fortaleza, atirou contra dois garçons e feriu os profissionais dentro do estabelecimento comercial durante a madrugada deste domingo, 19, em Fortaleza. O crime aconteceu no Boteco do Mariano, na avenida Monsenhor Tabosa.

A motivação do crime está sendo investigada. Uma das vítimas foi ferida com um tiro de raspão na mão e o outro atingido no abdômen. Ambos foram socorridos pelo proprietário do restaurante e levados ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. A Polícia Militar do Ceará foi acionada e os agentes de segurança verificaram que o autor do crime havia fugido do local. No entanto, o cozinheiro havia sido flagrado por câmeras de videomonitoramento e, em seguida, foi localizado e preso em flagrante.

Um revólver com cinco munições, sendo duas deflagradas e três intactas, foram apreendidas. O suspeito foi encaminhado ao 2º Distrito Policial (2º DP), unidade plantonista na área, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. A arma de fogo apreendida com o suspeito também foi apresentada na unidade policial. Ele foi colocado à disposição da Justiça.

O restaurante, por meio de uma publicação no perfil oficial no Instagram, informou que não abrirá neste domingo devido a um "imprevisto". O estabelecimento pediu desculpas por qualquer "inconveniente" e agradeceu a "compreensão" de todos. O estabelecimento ainda ressaltou na publicação que está "trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível" para poder receber os clientes com a "mesma qualidade e serviço de sempre", divulgou.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o trabalho da Polícia Militar do Ceará (PMCE), com apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) resultou na prisão em flagrante. A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil.

Há menos de um mês o garçom de um restaurante no município de Camocim, a 357 quilômetros de Fortaleza, matou o vereador do município, César Veras (PSB). O crime aconteceu dentro do estabelecimento comercial no dia 28 de abril, enquanto a vítima fazia suas refeições. Além do vereador, o garçom também atacou o próprio chefe, gestor do restaurante, e uma terceira pessoa.

O crime repercutiu nacionalmente após a divulgação do vídeo das câmeras de vigilância do espaço, que mostram o momento do ataque. O garçom utilizou uma faca na ação criminosa e é possível ver que ele tenta degolar o vereador, que foge, no entanto, não resiste aos ferimentos. O acusado foi preso em flagrante e teve prisão preventiva decretada pela Justiça durante audiência de custódia.

No dia 23 de abril um ex-funcionário do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, invadiu a unidade hospitalar e matou um zelador da copa. Depois da execução, o autor do crime ainda decapitou a vítima dentro da cozinha do IJF. A situação causou pânico entre funcionários e pacientes. A Polícia foi acionada e o acusado foi preso em flagrante na Região Metropolitana.

A defesa do acusado afirmou que o homem foi motivado a invadir o hospital e a matar o trabalhador por motivos de ciúmes. Ele teria relatado a defesa que se tornou alvo de chacotas entre os profissionais do hospital e que após deixar o trabalho foi provocado pelos próprios colegas do IJF, por não tomar uma atitude violenta diante do suposto relacionamento entre os dois

A rixa foi nutrida pelo ex-funcionário em razão da proximidade entre a namorada, que também trabalhava na unidade de saúde, e do zelador da copa.