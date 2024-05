Maioria das vítimas cearenses tem entre 11 e 13 anos

Dos 662 casos de violência sexual registrados em delegacias e unidades de segurança no Ceará em 2024, a maioria das vítimas são meninas entre 11 e 13 anos. Os dados têm como base o painel estatístico da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Até abril, foram 77 vítimas de apenas 12 anos - a maior parte das ocorrências. Em seguida estão as vítimas de 13 anos, com 71 casos reportados. As meninas de 11 anos representam 41 vítimas. Em 54 ocorrências, as vítimas não tiveram idade informada.

Coordenadora do serviço psicossocial da Defensoria Pública do Ceará, a psicóloga Andreya Arruda ressalta a importância de um olhar cuidadoso para crianças e adolescentes. Em casa ou na escola, elas podem dar sinais de que algo está acontecendo ou aconteceu.

"Importante atentar para alterações bruscas e repentinas de hábitos e de comportamentos: padrão de sono, de alimentação, isolamento, dificuldade de relacionamento, dificuldade de aprendizagem e concentração. Existem casos mais graves onde já aparecem sinais físicos, irritação das partes íntimas , infecção geniturinárias e em alguns casos até ISTs (infecções sexualmente transmissíveis)", exemplifica.

Com esses sinais, ela explica que a vítima deve ser acolhida. "Se a criança falar algo, fazer com que ela se sinta acolhida, é escutar com atenção e buscar ajuda de profissional especializado", orienta.