Demolição do Edifício São Pedro é concluída e escombros começam a ser retirados do local

Foto: FCO FONTENELE/ O POVO Demolição do Edifício São Pedro é concluída e escombros começam a ser retirados

A demolição do Edifício São Pedro, localizado no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, está concluída. Na manhã dessa segunda-feira, 20, as últimas paredes que restavam do primeiro pavimento do prédio foram derrubadas. Agora, as intervenções devem se concentrar na retirada dos escombros do terreno, sendo finalizadas no mês de junho, conforme informou o secretário de Infraestrutura Municipal, Samuel Dias.

Quem passa no entorno das ruínas do icónico edifício já não avista as paredes parcialmente quebradas erguidas. Agora, o que predomina no espaço são as máquinas escavadeiras que trafegam sob um grande monte de areia compactada. De acordo com Samuel Dias, o material é o que restou da demolição dos seis pavimentos superiores da edificação.

“À medida que os andares superiores foram demolidos, a demolição foi descendo para os andares inferiores. É como se toda a estrutura fosse sendo compactada no térreo. No final, fica uma grande montanha de resíduos”, relatou. Segundo ele, atualmente a obra está com 80% dos serviços concluídos.

Demolição do Edifício São Pedro é concluída e escombros começam a ser retirados Crédito: FCO FONTENELE/ O POVO

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) informou que após os serviços de limpeza no local, serão restituídas as vias do entorno (avenida Beira Mar; rua dos Arariús e avenida Historiador Raimundo Girão) que foram parcialmente bloqueadas para dar mais segurança no trabalho de demolição.

O secretário Samuel Dias declarou que ainda não há um quantitativo de entulhos retirados a partir da demolição do prédio, mas reforçou que parte dos escombros serão reciclados.

“A montanha compactada agora vai ser escavada, carregada em caçambas e parte será levada até a usina de reciclagem. Já uma parte mais fina vai direto para aplicação em algumas obras, para o aterro de valas, por exemplo. Uma delas é a entrada do Álvaro Weyne, uma obra que a Prefeitura iniciou recentemente e estamos utilizando parte desse material para a regularização do terreno”, disse o gestor.

O secretário ainda informou que, após a conclusão de todos os trabalhos no local, será retomada a obra de pavimentação do trecho entre a avenida Beira Mar e a rua Arariús, que dá acesso à Praia de Iracema, interrompido para a execução da demolição.

Demolição do Edifício São Pedro é concluída e escombros começam a ser retirados Crédito: FCO FONTENELE/ O POVO DEMOLIÇÃO do Edifício São Pedro foi feita pela Prefeitura de Fortaleza Crédito: FCO FONTENELE/ O POVO

Conforme comunicou a gestão municipal, o serviço de demolição do Edifício São Pedro, orçado em R$ 1,7 milhão, deve ser pago pelos proprietários do empreendimento. Um dos proprietários, Francisco de Assis Philomeno Gomes Júnior, relatou que reuniões constantes são realizadas com a Prefeitura de Fortaleza para garantir o bom andamento das obras e que os custos decorrentes da demolição devem ser pagos após a conclusão.

“Nós estamos aguardando todo o processo de demolição e, após isso, vamos fazer uma prestação de contas para consolidar essa questão. Isso porque, apesar do valor de R$ 1,7 milhão, ocorreram alguns entraves, como paralisações”, explica.

Edifício São Pedro: o que será construído após demolição?

Inaugurado em 1951, o edifício foi a primeira construção vertical da Praia de Iracema e se chamava Iracema Plaza Hotel, operando com 75% da capacidade destinada a hóspedes. Em 1970 ele foi rebatizado com o nome de "São Pedro" e se tornou exclusivamente residencial.

O imóvel, contudo, se deteriorou gravemente, como apontou a Defesa Civil em 2014. A Prefeitura de Fortaleza considerou tombar o prédio mas alegou, em 2021, que o restauro era "inviável".

Em 2022, o Governo do Ceará decretou que o edifício era de utilidade pública e passou a desapropriar o local para construir um Distrito de Economia Criativa, mas voltou atrás no ano seguinte. Impasse teve fim em março de 2024 quando o Município decidiu demolir o prédio.



Philomeno Júnior declara que ainda não há plano definido para o que fazer no local após a demolição. "Para isso, precisamos primeiro finalizar as questões burocráticas envolvendo a demolição, tratativas contratuais, e, quando finalizado, iremos decidir o que será feito”, declarou.

Já o secretário de Infraestrutura, Samuel Dias, frisa que a expectativa da Prefeitura é que o terreno seja transformado em algo que gere emprego e renda.

“Essa área da Praia de Iracema tem todo um direcionamento no Plano Diretor, inclusive com leis de incentivo fiscal para isso. É uma área incentivada para a construção, por exemplo, de hotéis, de empreendimentos de base tecnológica e de inovação. Mas, obviamente, trata-se de uma empresa privada e o destino do terreno deve ser decidido pelos donos”, concluiu.