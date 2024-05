Ceará enviará oito bombas de água para ajudar o Rio Grande do Sul

Foto: Tuane Fernandes/Greenpeace Criança e cachorro em enchente de São Leopoldo, cidade do Rio Grande do Sul

Para ajudar no escoamento das cheias, oito bombas de águas serão enviadas pelo Governo do Ceará ao Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada nas redes sociais pelo governador Elmano de Freitas (PT), no início da tarde de ontem, 21. Os equipamentos têm capacidade para retirar quatro mil litros de água por segundo (500 litros cada).

De acordo com o chefe do Executivo Estadual, também serão enviados os dispositivos elétricos que auxiliarão na instalação das bombas, como transformador trigfásico, inversores e cabos de alimentação, bem como dois operadores da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Os profissionais atuarão na instalação e execução dos equipamentos.

O governador acrescentou que um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) enviará o material nos próximos dias. "Esse é um momento de união entre todos os estados para solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul", pontuou Elmano na publicação.

Investimentos para arcar com prejuízos

Uma ala do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discute a implantação de um fundo para financiar investimentos de reconstrução da infraestrutura no Rio Grande do Sul após os desastres climáticos que assolam a região desde o fim de abril.

No entanto, ainda não há uma decisão concreta sobre o tema, mas o intuito é adotar o modelo semelhante ao do Fundo Clima, gerido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e que permite empréstimos com taxas de juros subsidiadas, entre 1% e 8% anual.

A discussão ainda está em fase inicial, contudo, existe uma avaliação preliminar de que o maior desafio a ser enfrentado pelas empresas, cidades e pelo governo gaúcho no processo de restauração será o custo dos empréstimos diante da necessidade ampla de recursos para custear as obras após o desastre provocado pelas enxurradas.

