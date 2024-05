Fábrica de Ideias levará inovação para escolas públicas de Fortaleza

Foto: Marcos Moura/ Prefeitura de Fortaleza O LANÇAMENTO do projeto ocorreu na Academia do Professor Darcy Ribeiro, no Centro

Para estimular a criatividade dos alunos das unidades de ensino municipais, foi lançado nessa quarta-feira, 22, o projeto Fábrica de Ideias, levando o movimento cultura maker para dentro das escolas. A primeira fase do projeto equipará 12 escolas com o chamado “laboratório maker” que conta com impressoras 3D, cortadores a laser e plotters.

Com um investimento de R$ 5 milhões, a pretensão é que, até o fim deste ano, sejam 50 salas de inovação equipadas. Além dos alunos poderem colocar suas ideias em prática, professores, diretores e gestores receberão capacitação em cultura maker. O espaço para os educadores será a sala FabLab, que será construída na Academia do Professor Darcy Ribeirom no Centro.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), diz que a cultura maker é a cultura da inovação e por isso que os laboratórios equipamentos estão implementados em Fortaleza. “São máquinas que ajudam a tornar palpáveis os projetos que existem nas mentes das crianças e jovens da nossa rede de ensino. Fortaleza é a primeira capital na educação e agora estamos inovando ainda mais, serão 12 escolas nessa primeira fase, duas por distrito de educação e, até o final do ano, serão 50”, pontua.

Cada escola receberá um kit Laboratório Maker, que conta com uma impressora 3D; um corte a laser; um plotter de recorte com mira a laser; um armário baixo com rodízio; um painel de ferramentas; um kit de ferramentas com 26 itens; plataforma educacional com acesso para estudantes e professores; formação sobre cultura maker para gestores, professores e técnicos.

As 12 primeiras escolas a receberem o equipamento são as escolas Sebastiana Aldiguere, Herondina Lima Cavalcante, Profa. Maria Gondim dos Santos, José Ramos Torres de Melo, José Bonifácio de Sousa, Prof. Américo Barreira, Prof. Norberto Nogueira Alves, General Manoel Cordeiro Neto, Prof. Edilson Brasil Soárez, Jonathan da Rocha Alcoforado, Profa. Maria Antonezia Meireles e Sá, e Bárbara de Alencar.

No evento, os presentes puderam conhecer a estrutura que será instalada nas salas de inovação e entender como funcionarão os laboratórios.

A estudante Bruna Cássio, de 14 anos, é aluna de uma das escolas que receberá o equipamento e comenta que achou a iniciativa interessante e que chegará em boa hora. “É muito bonito de se ver, achei muito interessante e a melhor coisa que vai ter lá no colégio é um negócio desse. Eu animei muito porque a feira de ciências da minha escola [Jonathan da Rocha Alcoforado] está perto de acontecer e isso vai ajudar bastante para desenvolver nossos projetos”, relata.

O titular da pasta da educação, Jefferson Maia comemora dizendo que é mais um avanço na educação de Fortaleza e que a cultura maker é a materialização do conhecimento. “O projeto tem três grandes áreas, a primeira delas é o lançamento das salas, estamos aqui lançando as primeiras 12 salas que já funcionam nas escolas; a implantação do FabLab, onde as ideias serão apresentadas e também a capacitação dos nossos profissionais”, aponta o secretário.

Inovação para alunos e professores

No evento, o prefeito anunciou ainda o projeto Gestores sem Fronteiras, uma ampliação do programa de intercâmbio pedagógico Professores sem Fronteiras — que está com as inscrições abertas até esta sexta-feira, 24.

A ampliação se deu por uma reivindicação antiga por parte de diretores e coordenadores. “É a Educação Sem Fronteiras, pois agora os gestores também poderão viajar para conhecer os procedimentos pedagógicos de outros países, juntamente com professores e professoras. É uma forma de ampliar nosso leque, repartindo nossa experiência e aprendendo com a cultura de fora”, disse o prefeito.

O Professores sem Fronteiras passa a implementar vivências de inovação em cultura maker, e tem como próximos destinos Portugal e Irlanda, integrando a política de valorização profissional e oportuniza aos professores da Rede Municipal experiências educacionais em países referência na área da educação. (Colaborou: Kleber Carvalho/Especial para O POVO)