Tradicional tapete para Corpus Christi começa a ser montado na paróquia do Cristo Rei

A paróquia do Cristo Rei, localizada no bairro Aldeota, já começou a montar o tapete na nave do templo para a celebração de Corpus Christi, celebrado no dia 30 de maio. A igreja é uma das pioneiras em Fortaleza na tradição de confeccionar tapetes para a celebração. Isso ocorre há pelo menos 20 anos. Em 2024, o tapete reúne 13 painéis onde serão escritos trechos bíblicos que remetem à reflexão sobre a Campanha da Fraternidade de 2024, com o tema “Fraternidade e Amizade Social” e o lema: “Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs”.



O Dia de Corpus Christi é celebrado pela Igreja Católica reverenciando o corpo e sangue de Cristo e durante esse período, algumas igrejas comemoram o dia na produção de tapetes. Essa prática surgiu na Bélgica no século XIII e permanece até hoje.

Daniela Nóbrega, que é administradora paroquial na paróquia do Cristo Rei, diz que as pessoas se reúnem três meses antes para a elaborar a confecção. "O pároco define a equipe que faz o tapete, e decidimos o tema e o lema. As frases vão em cada tapete, também já são escolhidas. Todos os tapetes remetem a alguma passagem bíblica.”

Durante a semana de confecção, cerca de 150 a 200 pessoas integrantes de pastorais, movimentos e serviços da Paróquia se revezarão para a elaboração do tapete de Corpus Christi. “É uma graça e honra pra mim, participar desse projeto", complementa Daniela.

Rebeca Espíndula, de 38 anos, é uma das pessoas que fazem a confecção do tapete. Ela conta que os pais que começaram com sua vivência no catolicismo, para estar sempre perto de Deus. “Eu e minha família sempre fizemos parte dos festejos, desde quando a gente morava em Pacajus, mas eu participei mais aqui na Cristo Rei".

Antigamente se usava muitos grãos, conta Rebeca, mas hoje se usa mais areia colorida. “Esse ano estamos bem inspirados baseados na caminhada e nas instruções do papa Francisco, relacionado aos casais da nova união”. Os casais da nova união são aqueles que são separados ou viúvos que entram em outro relacionamento e recebem bênçãos da igreja.

Cada um dos 35 metros de tapete é dividido entre os grupos. Um é destinado ao grupo da crisma, outro para os recém-casados e assim por diante. Eles são feitos com com pedras, E.V.A, raspa de madeira, glitter, tecido e principalmente, areia colorida. "É muito gostoso, parece que a gente volta a ser criança fazendo essas atividades", finaliza Rebeca.

No dia 30, dia dedicado ao Corpus Christi, há a previsão do tapete ser finalizado, com missa às 17 horas acompanhada de uma procissão.



Serviço

Paróquia Cristo Rei

Festa de Corpus Christi (Missa e procissão)

Data: 30/5 (quinta-feira)

Horário: 17 horas

Endereço: Rua Nogueira Acioli, 805, Aldeota