Data da volta para casa ainda é incerta

O assunto "voltar para casa" é volátil na vida do casal, que a princípio planejava passar um ano fora. "Não tem nada certo, a vida segue fazendo movimento, então a gente está pronto tanto para voltar, caso precise, quanto para ficar mais. Hoje eu me sinto muito pronta para ficar mais", relata Mari.

Ao olhar para trás, ela lembra o começo mais difícil e quando achava até que não aguentaria o desconforto. "Eu amo praia, mas chegou uma hora que eu queria um lugar sem areia, um banho no chuveiro, um banheiro pra mim!", brinca.

Na maioria das cidades, o tempo máximo de permanência da família é de cerca de cinco dias. Porém, de tempos em tempos eles ficam por mais tempo em uma cidade maior para fazer um respiro e resolver pendências. É o caso da passagem por Fortaleza, elas chegara no último dia 25 de abril.

Futuramente, a família quer retornar e em um outro carro, com o intuito de rodar pela América Latina. "A gente queria do zero um busão, um motorhome. Fazer uma outra parte do Brasil e sair. Se a gente voltar, vai ser para investir nisso", sonha Mariana.

Enquanto isso, Mari aproveitava para fazer cursos voltados à produção de conteúdo em redes sociais. O Instagram do casal, que então contava com 12 mil seguidores, passou a ganhar ainda mais relevância e a viagem chamou atenção de outras pessoas interessadas na experiência, principalmente na relação estrada e crianças.

Segundo Liz, essa é uma das principais perguntas que elas recebem na rede social. Porém, ela afirma que viajar com crianças é muito mais fácil do que com adultos.

"Tudo para elas é legal, a gente transforma isso numa magia. Tem um filme chamado 'A Vida É Bela'. Esse filme para mim é um exemplo de como é estar na estrada com criança. Os adultos sabem que é uma guerra, as crianças acham que é um paraíso. Qualquer coisa para eles é bom", explica.