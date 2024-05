Nova linha de ônibus na Barra do Ceará circulará em horário de pico

Foto: Samuel Setubal Linha faz parte das dez novas rotas anunciadas pela gestão municipal

A linha 1200-Leste-Oeste/Santos Dumont deverá operar, a princípio, de forma sazonal em Fortaleza. A partir da próxima segunda-feira, 27, o itinerário que ligará os bairros Barra do Ceará e Aldeota vai circular nos períodos das 6h às 7h30min e das 17h às 18h30min.

Esta será a primeira das dez novas rotas anunciadas pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em live realizada no último dia 15 de maio. O itinerário terá sete ônibus em circulação nos dois horários de pico, com intervalos de 15 minutos entre as viagens. Os horários serão divulgados em breve.

O ônibus partirá da avenida Leste-Oeste, na Barra do Ceará, e terá destino final na Praça Portugal, na Aldeota. Segundo o presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Raimundo Rodrigues, a escolha pelo trajeto é baseada em um estudo encomendado pela Prefeitura ainda em 2019.

“Foi feita uma pesquisa em 2019 que já mostrava o desejo de deslocamento do usuário nesse sentido. É um padrão de deslocamento. O usuário que está na Leste-Oeste, alguns têm como destino o Papicu e do Papicu para outros locais, mas havia também o interesse e o desejo do deslocamento para a Aldeota”, explica o gestor.

Ele aponta o fluxo comercial na região como um fator para a demanda desse trajeto. “É um polo comercial. É aquela população que vai trabalhar. A gente atende primeiro eles, esse pessoal que chega cedo no serviço, mas nós vamos avaliando depois. Depois que passa o horário de pico, a questão do uso do terminal fica mais viabilizada. Mas nada impede que se ao verificar uma demanda existente após esse horário, a gente aumente as viagens”, complementa.

Confira o trajeto da linha 1200-Leste-Oeste/Santos Dumont:

Veículos utilizados na rota compõem frota reserva de Fortaleza

Os veículos que serão utilizados na linha 1200 não deverão prejudicar o serviço de outras rotas de Fortaleza, segundo a Etufor. Os carros fazem parte de uma frota reserva das empresas que administram as linhas da Cidade.

“Essa frota reserva pode ser utilizada para substituir um veículo em caso de uma quebra ou para um novo serviço igual a esse. Então, você desloca essa frota reserva para fazer esses novos atendimentos e não prejudica nenhuma linha que está em operação”, pontua Raimundo.

O gestor também informa que essa frota é obrigatória às empresas de locação de veículos e já utilizada de forma pontual, quando necessárias para eventos com maior demanda de locomoção.