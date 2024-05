Idoso é resgatado após cair em canal do Conjunto Ceará, em Fortaleza

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Ceará O caso foi resgitrado na manhã deste domingo, 26, no Conjunto Ceará II, em Fortaleza

Um idoso foi resgatado após cair no canal do Conjunto Ceará II, em Fortaleza, ontem, na periferia de Fortaleza. O homem teria caído após catar latas e ter se desequilibrado e cair nas águas do canal. A pessoa que solicitou o resgate pediu urgência no socorro, pois a correnteza poderia levar a vítima idosa.

Conforme o tenente Robério César, comandante do socorro, a vítima estava consciente e conseguia se comunicar com os militares - o que ajudou no resgate. Ele foi colocado em uma maca, imobilizado e içado até a ambulância com a ajuda de uma escada.

Além do Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento pré-hospitalar da vítima, agentes da Polícia Militar prestaram auxílio no salvamento do idoso. Ele foi acompanhado por um familiar para uma avaliação em uma unidade de saúde.