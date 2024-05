Policial morto em Porteiras usava tornozeleira

Foto: Divulgação/SSPDS Imagem meramente ilustrativa. Segundo informações da Polícia, vítima foi baleada em bar

Um sargento da Polícia Militar, identificado como João Genivaldo Martins, 54, foi morto ontem no município de Porteiras, no Ceará. De acordo com informações da Polícia, o PM estava em um bar quando foi atingido por tiros. Na ocorrência, ele estava usando tornozeleira eletrônica. Outras três pessoas foram lesionadas.

O POVO teve acesso à ficha criminal de João Genivaldo, que consta crime de tortura, enquadrado como constrangimento a alguém com emprego de violência ou grave ameaça; violência doméstica e familiar contra a mulher; infração penal por ameaça à integridade e homicídio. O militar estava na condição de agregado na PM, pois estava afastado da corporação desde 2011.