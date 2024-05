Prefeitura afirma que "reforçará ações educativas e fiscalizações"

A fiscalização nas dunas é de responsabilidade da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), que prevê multas de até R$ 4.050 aos condutores autuados. A prática é considerada degradação ambiental de acordo com o Plano de Manejo da Sabiaguaba, e é tipificada como infração gravíssima pelo Código da Cidade.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ainda prevê multa pelo trânsito em locais e horários não permitidos para todos os tipos de veículos, conforme o Detran. A multa é de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A Prefeitura de Fortaleza informou, por meio de nota conjunta - que também abrange Seuma, Agefis e AMC - que a AMC "reforçará as ações educativas e de fiscalização, em conjunto com as equipes da Agefis e da Seuma, para conscientizar motoristas sobre o tráfego irregular de veículo nas faixas de praia da Sabiaguaba".

O documento enviado ao O POVO ainda pontua que são realizadas ações de educação e fiscalização sistêmicas no Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba "como forma de trabalhar a conscientização ambiental nos moradores e frequentadores". Entre as ações citadas, estão limpezas de praia e blitz educativas. O comunicado pode ser visto na íntegra no final da matéria.