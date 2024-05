Ônibus que fazem percurso direto entre a Barra do Ceará e Aldeota começam a operar em horários específicos

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 27-05-2024: Inauguração da linha Leste-Oeste/ Santos Dumont. No seu dia de lançamento, a frota teve atrasos. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Duas novas linhas de ônibus começaram a operar na frota dos transportes coletivos de Fortaleza nesta segunda-feira, 27, sendo: a linha 1200 - Leste Oeste/ Santos Dumont/ SP1 e a linha 1201- Leste Oeste/Santos Dumont/SP2.

Conforme divulgado no último dia 23, as linhas operam em horários sazonais, sendo 14 viagens diárias – sete pela manhã das 6 às 7h30min e sete pela tarde/noite das 17 às 18h30min – com intervalos de 15 minutos de intervalo entre cada uma delas. Inicialmente a linha fará a rota em dias úteis e sábados nos horários de pico.

O itinerário começa no Cuca da Barra do Ceará até a avenida avenida Santos Dumont fazendo o trajeto de ida, das 6 às 7h30min, e durante a tarde, da avenida Dom Luís, nas proximidades da Praça Portugal, das 17 às 18h30min, o ônibus faz o trajeto de volta até a Barra do Ceará, sem passar pelos terminais, tendo assim, a viagem direta.

De acordo com o presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Raimundo Rodrigues, foram cadastradas duas linhas, 1200 e 1201, pelo fato de ser uma rota sazonal – que atua apenas no horário de pico — e portanto não teria como colocar apenas o trajeto de ida, da Leste Oeste para a Aldeota, sem um trajeto de volta, da Aldeota para a Leste Oeste.

Sendo assim, as duas contemplam o mesmo trajeto e ambas podem ser usadas pela população que faz o trajeto todos os dias.

“Oferecendo esta linha, podemos reduzir a demanda de outras linhas, melhorando a lotação. Dividimos a demanda de linhas com destino semelhante, como a 092 - Antônio Bezerra / Papicu / Praia de Iracema, a 016 - Cuca Barra/Papicu e a 711 - Barra do Ceará/Cais do Porto, e agora os passageiros contam com mais uma alternativa para deslocarem-se a destinos próximos à Avenida Santos Dumont e Dom Luís”, explicou Raimundo.

Na avenida Dom Luís, ponto de retorno das linhas, o movimento era tranquilo e poucas pessoas subiram no ônibus naquele ponto. Era por volta das 17h15min quando o primeiro ônibus rumo à Barra do Ceará passou para cumprir sua rota. Ana Carolina, que desce no bairro Cristo Redentor, faz o trajeto Leste Oeste-Aldeota todos os dias e disse que ficou satisfeita com a nova rota. Para ela, é uma boa opção para sair da superlotação das linhas que vão para o bairro.

“Eu acho que vai melhorar bastante porque tem muita gente que vinha, precisava pegar o ônibus lotados além de ter um trajeto a pé. Quanto mais opções de linhas, melhor, porque fica mais fácil para a população que não precisa mais fazer um trajeto enorme e enfrentar lotação. Vou pegar essa linha todos os dias a partir de agora”, disse.

O aumento das linhas de ônibus foi anunciado pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) no último dia 15 de maio, durante evento no bairro São Gerardo, 13 dias após a publicação da apuração do O POVO sobre a redução das viagens de mais da metade das linhas de ônibus da frota dos coletivos.

Ao todo, 52 novos veículos chegam para aumentar 40 linhas da frota além do acréscimo de de 10 novas rotas de forma gradativa, ao corpo de itinerários do transporte coletivo da Capital, com as primeiras iniciando suas atividades nesta segunda-feira.