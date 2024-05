PRE aumenta efetivo e PRF foca em reduzir ultrapassagem proibidas no feriado

Foto: PRF MATHEUS LINO Viatura da PRF em uma rodovia

As polícias Rodoviária Estadual (PRE) e a Federal (PRF) começaram ontem, 29, a Operação Corpus Christi 2024. Os agentes da PRE iniciaram as atividades às 18 horas desta quarta-feira, 29, já as forças da PRF iniciaram a zero hora. Ambas as corporações devem seguir com as operações até o próximo domingo, 2.

As forças estaduais contam com 348 agentes, o que segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) representa um aumento de 35,9% no efeito em relação à operação do ano passado, quando foram destacados 256 agentes. Já Polícia Rodoviária Federal informou por meio de seu site que suas atividades têm como foco reduzir as ultrapassagens proibidas ao longo das BRs.

De acordo com informações da PRF, mais de 7.500 ultrapassagens em locais proibidos foram flagradas em 2023. A pena para quem faz ultrapassagem pela contramão em locais proibidos pode chegar a R$ 1.467,35 reais, com aplicação de 7 pontos na carteira de habilitação.

Além destas infrações, a operação também vai fiscalizar outras infrações como embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, falta de uso de capacetes, excesso de velocidade, tempo insuficiente de descanso e uso de telefone celular durante a condução de veículo. Segundo a força federal, o feriado de Corpus Christi costuma apresentar aumento de acidentes por causa do aumento do tráfego de veículos.

A PRE também informa que tem como objetivo fortalecer a fiscalização para prevenção de acidentes e contribuir com a ordem pública durante o período. Em nota, o órgão informou que as fiscalizações acontecem em Fortaleza e no interior do Estado, onde são utilizadas 28 viaturas, 62 motocicletas e 10 guinchos com o suporte de 27 postos fixos.

Ainda de acordo com a nota, a PRE devem contar com apoio de agentes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Ministério Público do Ceará (MPCE), Poder Judiciário, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza e Departamentos Municipais de Trânsito.



Além das ações já destacadas, a PRF também realiza ações educativas, abordando motoristas com objetivos de conscientização de comportamentos seguros ao volante. A PRF pede alguns cuidados antes de viagens como revisão do veículo, uso de cinto de segurança, cadeirinhas para crianças e respeito aos limites de velocidade.