Feriado de Corpus Christi tem chuvas, alagamentos e ocorrências de desabamentos em Fortaleza

Foto: fotos FCO FONTENELE NA AVENIDA Pessoa Anta teve "diversão arriscada" na via alagada e trânsito de veículos

Nesta quinta-feira, 30, feriado de Corpus Christi, Fortaleza registrou chuvas que provocaram pontos de alagamentos e ocorrências de inundação e risco de desabamentos em pelo menos nove bairros. A Capital teve o maior acumulado de chuvas do Ceará nas últimas 24 horas, com 98 milímetros (mm), no posto Água Fria, conforme o balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Para um maio com poucas precipitações, neste último dia que antecede o fim da quadra chuvosa no Estado, a chuva foi registrada em cerca de 66 municípios e em 99 postos monitorados pela Funceme. Após Fortaleza, os acumulados foram observados nas regiões de Caucaia, com 65.8 mm, Maranguape (60 mm) e Aquiraz (57mm), localizados na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Diante das precipitações, pelo menos sete pontos de alagamentos foram identificados em ruas dos bairros Conjunto Palmeiras, Meireles, Messejana, Cambeba, Centro e Lagoa Redonda. Nas vias, O POVO constatou o impacto no tráfego de veículos particulares como do transporte público da Capital, onde motoristas arriscaram ultrapassar as vias mesmo diante do alto nível da água nas regiões.

Nas ocorrências, as vias identificadas foram avenida Abolição com rua Visconde de Mauá, no bairro Meireles; avenida Pessoa Anta com rua Boris, no Centro; avenida Chanceler Edson Queiroz, na Messejana; rua Amadeu Bueno, no Conjunto Palmeiras; e avenida Washington Soares, próximo ao viaduto Raimundo Lima, no Cambeba.

O assistente em audiovisual e morador do bairro Conjunto Palmeiras, Marco Vicenzzi, 38, relatou que a rua onde mora amanheceu coberta de água e acredita que as chuvas ao longo da madrugada foram responsáveis pelo acúmulo na via. “Ontem à noite, por volta das 22 horas, não estava assim. Percebi o cenário pela manhã", disse. Ainda segundo o morador, esta foi a segunda vez no ano que a via ficou alagada, mas que não foram observados danos às residências.

Na região do Centro, as residências e pontos comerciais da comunidade Poço da Draga também sofreram com as ruas alagadas. A situação foi observada, principalmente, na rua Viaduto Moreira da Rocha. O cenário das ocorrências no local é recorrente e equipes do O POVO já registraram situação parecida. Em fevereiro deste ano, pelo menos 40 residências foram afetadas por alagamentos.

De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza, quatro ocorrências foram registradas nesta quinta, entre 6 e 12 horas, em virtude das chuvas na Capital. Os casos foram de um alagamento no bairro Dias Macedo, uma inundação na Lagoa Redonda, um risco de desabamento no bairro Quintino Cunha e um desabamento no bairro Barroso.

Segundo o órgão, os primeiros levantamentos são de que o desabamento não teve gravidade. Mais informações da ocorrência serão atualizadas quando as equipes encerrarem os atendimentos. Essa matéria será atualizada quando a Defesa Civil retornar com atualizações sobre os casos.

Em caso de qualquer risco, o órgão informou que deve ser acionado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), por meio do número 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24 horas, para atender às demandas da população.

Outro caso de desabamento foi registrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A parte da frente de uma residência duplex no bairro Barra do Ceará desabou na tarde desta quinta-feira. Uma equipe da corporação informou que não havia ninguém na casa no momento do desabamento. O restante da casa foi isolada e a equipe realizou as diligências no local.

O POVO procurou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) nesta quinta-feira, 30, para saber se houve ocorrências de trânsito em virtude das chuvas, quantas foram registradas e se teve registro de condutores autuados. Até o fechamento desta matéria, o órgão fiscalizador não retornou com informações. Assim que a AMC retornar, essa matéria será atualizada.

Orla da Praia de Iracema fica praticamente vazia durante feriado chuvoso

Para quem achava que ia curtir as praias de Fortaleza com sol na manhã desta quinta-feira, 30, feriado de Corpus Christi, o plano não deu certo. Desde quarta-feira, 29, a Cidade vem sendo banhada pelas precipitações.

O POVO circulou pela Praia de Iracema e pelo calçadão da Beira-Mar e não deu outra: praias quase vazias. As turistas de São Félix do Xingu, no Pará, Nathaly Castro e Deilis Lima chegaram à Capital cearense na última terça-feira, 28, e estão hospedadas em um hotel próximo à orla.

Achavam que iriam aproveitar o sol e o mar nesses dias de descanso em um dos pontos mais estratégicos da Cidade. “Chegamos com muito sol na terça, e hoje está assim”, disse Nathaly. As duas contaram que se sentiram ilhadas durante as chuvas ao longo da manhã.

A comerciante Larissa Alencar, que atua na Praia de Iracema, estava com grandes expectativas para as vendas no feriado, no entanto, a chuva atrapalhou os seus planos. “Eu estava esperando que hoje fosse um dia de sol para compensar as poucas vendas durante a semana, mas pelo visto vai continuar assim”, lamentou. Ela conta que teve que proteger o estoque de bebidas para não perder a mercadoria. (Emanuel Furtado)

Fortaleza deve ter chuvas, raios e rajadas de vento no último dia da quadra chuvosa

Conforme a Funceme, a faixa litorânea do Estado, onde se encontra Fortaleza e demais regiões, deve ter céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva nesta sexta-feira, 31, último dia da quadra chuvosa do Estado.

A previsão aponta que os maiores acumulados de chuva devem ocorrer sobre a região litorânea do Ceará, onde a intensidade das chuvas deve variar de fraca a forte e vir acompanhada de raios e rajadas de vento. Além da Capital, o norte da Jaguaribana, Ibiapaba, Maciço de Baturité e porção norte do Sertão Central e Inhamuns também devem ter o mesmo cenário.

No centro-sul do Estado, a Funceme prevê céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado com chuvas isoladas e passageiras para amanhã. No sábado, 1º, é esperado céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.

De acordo com o órgão, as chuvas podem ocorrer em virtude das áreas de instabilidade presentes no Oceano Atlântico, como também devido aos efeitos da brisa marítima e terrestre, bem como à convecção local, que resulta da combinação de temperatura, umidade, vento e relevo.

Confira os dez maiores acumulados de chuva desta quinta-feira, 30: