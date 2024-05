Procissão de Corpus Christi reúne multidão de fiéis em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,30.05.2024: Encerramento da 86ª Semana Eucarística no Santuário Arquidiocesano de Adoração, com missa e procissão da paroquia São Benedito, passando pela igreja do Carmo, e chegando à catedral. Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,30.05.2024: Encerramento da 86ª Semana Eucarística no Santuário Arquidiocesano de Adoração, com missa e procissão da paroquia São Benedito, passando pela igreja do Carmo, e chegando à catedral. Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,30.05.2024: Encerramento da 86ª Semana Eucarística no Santuário Arquidiocesano de Adoração, com missa e procissão da paroquia São Benedito, passando pela igreja do Carmo, e chegando à catedral. Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,30.05.2024: Encerramento da 86ª Semana Eucarística no Santuário Arquidiocesano de Adoração, com missa e procissão da paroquia São Benedito, passando pela igreja do Carmo, e chegando à catedral. Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,30.05.2024: Encerramento da 86ª Semana Eucarística no Santuário Arquidiocesano de Adoração, com missa e procissão da paroquia São Benedito, passando pela igreja do Carmo, e chegando à catedral. Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,30.05.2024: Encerramento da 86ª Semana Eucarística no Santuário Arquidiocesano de Adoração, com missa e procissão da paroquia São Benedito, passando pela igreja do Carmo, e chegando à catedral. Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,30.05.2024: Encerramento da 86ª Semana Eucarística no Santuário Arquidiocesano de Adoração, com missa e procissão da paroquia São Benedito, passando pela igreja do Carmo, e chegando à catedral. Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,30.05.2024: Encerramento da 86ª Semana Eucarística no Santuário Arquidiocesano de Adoração, com missa e procissão da paroquia São Benedito, passando pela igreja do Carmo, e chegando à catedral. Crédito: FÁBIO LIMA