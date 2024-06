Ceará bate recorde de aprovação de estudantes da rede pública no ensino superior em 2023

Foto: FÁBIO LIMA Números foram divulgados durante lançamento da edição, deste ano, do programa "Enem Chega Junto Chego Bem"

O Ceará registrou recorde de estudantes da rede pública estadual que foram aprovados no ensino superior em 2023. Foram 22.531 alunos que ingressaram em cursos universitários. O cenário positivo na educação foi relacionado às políticas de apoio educacional aos estudantes, como o programa “Enem Chega Junto Chego Bem”, que teve o lançamento da edição deste ano realizada nesta quinta-feira, 6, no Centro de Formação e Desenvolvimento para Profissionais da Educação (FormaCE), em Fortaleza.

O programa da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) conta com a parceria da Fundação Demócrito Rocha (FDR), do Grupo de Comunicação O POVO, desde 2012, quando o projeto foi lançado aos estudantes no Estado. O objetivo do programa foca na preparação dos estudantes do terceiro ano do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que, neste ano, terá as provas aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

O evento de lançamento do programa contou com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), da secretária da Educação, Eliana Estrela, alunos, professores, gestores e demais profissionais da educação.

O balanço dos estudantes que ingressaram no ensino superior foi divulgado pelo chefe do Executivo. Nos últimos seis anos, o Estado teve, apenas no ano de 2018, o quantitativo de mais de 20 mil alunos que ingressaram no ensino superior, com 20.207. Os resultados mais baixos aconteceram nos anos de 2020 e 2021, durante a pandemia da Covid-19, e foram retomados em 2022.

De acordo com Elmano, os resultados mostram que os alunos estão cada vez mais capazes. “2023 é o ano de maior aprovação de alunos no ensino superior. São 22 mil famílias felizes e alegres comemorando uma porta que se abre de sucesso, de sonho do jovem e da família. A escola pública do Estado do Ceará cada vez mais se consolida como uma escola capaz, onde os jovens podem sonhar. O fato é que temos jovens cada vez mais preparados”, disse.

Ainda segundo o governador, o objetivo é expandir as iniciativas na educação. “Terminar o nosso governo com 100% das escolas em tempo integral, e melhorando cada vez mais as condições dos nossos professores, da política estudantil e, agora, com o Pé de Meia. São várias iniciativas para que os nossos jovens possam efetivamente sonhar e realizar seus sonhos e vamos investir, especialmente, em escolas em tempo integral”, destacou Elmano.

A estudante Karla Emanuelly Lima, 17, do município de Canindé, a 121 quilômetros de Fortaleza, foi aprovada no curso de Medicina na Universidade Federal Ceará (UFC), em 2023. Ela conta que os projetos de preparação para o exame, como os concursos de redação da FDR e o Enem Mix, que promovem simulados ao longo do ano aos estudantes, foram fundamentais para atingir uma boa nota e acessar o ensino superior.

“O projeto teve professores especializados e eu recebi a nota juntamente com os comentários e feedbacks desses professores. Eu acredito que essa ação é muito importante para a minha entrada na universidade, pois eu pude melhorar a minha escrita. A todo que, de alguma forma, contribuíram para o meu crescimento acadêmico e pessoal, eu expresso o meu sincero agradecimento. Sem ele, eu não teria alcançado meus objetivos”, relata a estudante.

A secretária da educação, Eliana Estrela, cita a importância do programa Enem Chega Junto Chega Bem e a parceria com a FDR. “É histórico e a cada ano a gente vem aprimorando. Nós temos desde motivação, como aulões, correção de redações, várias ações desde o primeiro dia de aula para os nossos alunos do terceiro ano do ensino médio”, destaca.

Assim como nos anos anteriores, neste ano, o programa segue com o trabalho contínuo, que é dividido em sete etapas. Elas envolvem a providência dos documentos para isenção da taxa do exame; apoio ao processo de inscrição; motivação e acompanhamento dos alunos na escolha dos cursos após a conclusão do ensino médio; incentivos para os alunos irem nos dois dias de prova e apoio para a inscrição dos editais para ingresso no ensino superior.

Veja o balanço dos alunos aprovados no Ceará

Fundação Demócrito Rocha irá realizar 1ª Maratona Cearense de Matemática

Como forma de preparar ainda mais os estudantes para o Enem, um projeto piloto da Fundação Demócrito Rocha (FDR) irá focar na motivação dos estudantes na disciplina de matemática por meio da 1ª Maratona Cearense de Matemática, que está prevista para ser lançada ainda neste mês de junho. Além de motivar, o objetivo também é garantir a maior proficiência dos alunos da rede pública na área do conhecimento.

De acordo com o gerente-geral da Fundação Demócrito Rocha (FDR), Marcos Tardin, a iniciativa reforça a parceria da fundação com a Secretaria da Educação do Ceará. “Vai começar este mês de junho e vai envolver cerca de 60 escolas neste ano, mas com a ideia que chegue em todas as escolas do Estado no próximo ano. [O projeto] envolve tecnologia e vai ser uma grande inovação. Foi identificado, infelizmente, que aqui no Estado do Ceará há uma deficiência em matemática”, comenta.

Em 2023, 69,2% dos alunos saíram do ensino médio com conhecimento em matemática em nível muito crítico ou crítico. Os resultados foram da prova do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) do ano passado. Ainda segundo o balanço, apenas 10,8% tinham nível considerado adequado e 19,5% intermediário.

O estudante Davi Tabajara, 17, estudante do município de Monsenhor Tabosa, a 311 quilômetros de Fortaleza, foi aprovado no curso de Sistema da Informação na UFC e destacou que uma das disciplinas que sentiu mais dificuldade quando estava em preparação para o exame no ano passado foi matemática. Ele afirma que projetos que foquem nessa área são essenciais para atingir melhoria no exame e motivar o acesso ao curso da área.

“Eu tinha deficiência na disciplina e é uma das matérias mais importantes do meu curso. Ao longo do ensino médio, eu pude buscar os projetos que estavam sendo desenvolvidos para melhorar o aprendizado e consegui retomar através de programas dentro da escola. Outra motivação foi mostrar para outras pessoas que os indígenas também podem aprender e estar em áreas da tecnologia e combater qualquer tipo de preconceito”, disse Davi.

Programas deram mais confiança e contribuíram para aprovação dos estudantes

Um dos objetivos do Enem Chego Junto Chego Bem é garantir que os estudantes, ao longo do ano, tenham mais confiança para a realização do prova. A estudante Yasmin Rodrigues, 17, do município de Guaraciaba do Norte, a 309 quilômetros de Fortaleza, foi aprovada no curso de Direito na UFC e diz que o apoio que recebeu ao longo do ano passado contribuiu para a aprovação.

“Foi isso que, de fato, me ajudou a fazer a prova com mais confiança e que conseguisse realizar esse meu sonho de passar no Enem”, disse a estudante, que destacou o resultado como positivo. “É uma mudança que vale a pena, tinha o sonho de cursar Direito. Está sendo uma experiência muito gratificante e talvez eu não teria acesso a outra faculdade se não fosse os programas de incentivo”, destaca.

Os relatos de alunos que foram aprovados em cursos no ensino superior no ano passado se tornaram incentivo para outros estudantes que, neste ano, estão se preparando para o exame. A estudante Ana Clara Castro, 17, relata que cada aprovação serve como incentivo para fazer o Enem e ingressar no ensino superior, visto que, às vezes, em outros locais não há esse encorajamento.

“Muitos têm que sair do terceiro ano já para ir trabalhar e acabam não tendo esse apoio para fazer o exame. Além dos relatos, a gente também conta com muito incentivo por meio das plataformas que são disponibilizadas para a gente se preparar, como dicas de redação e orientações para o dia da prova. Isso passa confiança para a gente ficar mais preparado e fazer uma boa prova”, cita.

O prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 termina nesta sexta-feira, 7. Os interessados devem acessar a página do participante no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e utilizar o cadastro na conta Gov.br. A data vale também para pedidos de tratamento por nome social e atendimento especializado. As provas serão aplicadas em 3 e 10 de novembro.



Atualizada às 17h18min