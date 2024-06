Ceará é o 12º estado brasileiro com maior desperdício de água

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA é a 14ª cidade com maior redução de perda de água entre 2018 e 2022,

O Ceará perde 44,38% do volume total de água por ano antes de chegar às residências brasileiras, ficando na 12ª posição entre os estados com maior taxa. Isso ocorre devido a vazamentos nas redes, erros de medição e consumos não autorizados — popularmente conhecidos como gatos.

O "Estudo de Perdas de Água 2024 (SNIS, 2022): Desafios na Eficiência do Saneamento Básico no Brasil" foi divulgado nesta quarta-feira, 5, pelo Instituto Trata Brasil (ITB), que realizou o estudo em parceria com a consultoria GO Associados. O estudo foi elaborado a partir de dados públicos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, ano-base 2022).

Fortaleza é a 14ª cidade com maior redução de perda de água entre 2018 e 2022, com queda de 11,51 pontos percentuais. Taxa saiu de 48,13% para 36,62% no período.

No Brasil, taxa foi de 37,78%. O que representa a primeira queda em seis anos. Mas a situação ainda está bem longe do adequado. Segundo definição da Portaria 490/2021, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para um município contar com níveis excelentes de perdas, o desperdício deve ser, no máximo, de 25% na distribuição.

O estado brasileiro com menor índice, Goiás, tem 28,34% de perdas. Todos os outros tem mais de 30% de desperdício. Algumas comparações dão a dimensão do problema: mais de 7,6 mil piscinas de água potável são desperdiçadas todos os dias.

Segundo o levantamento, considerando somente as perdas físicas (vazamentos), o volume de mais de 3,6 bilhões de m³ seria suficiente para abastecer aproximadamente 54 milhões de brasileiros em um ano.

Também foi mensurado o impacto econômico. A redução de perdas de água de 37,8% para 25% resultaria em ganhos de R$40,9 bilhões até 2034.

André Machado, coordenador de Relações Institucionais e Comunicação do Instituto Trata Brasil, explica que, em 2012, as perdas na distribuição eram da ordem de 37%. "Se a gente considerar o período dos últimos 10 anos, de 2012 a 2022, a gente vai observar que houve, na verdade, uma piora nesse indicador de 0,8 pontos percentuais, já que hoje estamos com um patamar de perdas de água na distribuição de 37,8%", compara.

Segundo ele, um saneamento eficaz e um combate a perdas eficazes começa a ser conquistado quando o saneamento básico, no geral, se torna uma prioridade municipal. "Quando ele está na agenda pública local, tendo a sua importância assimilada tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil", afirma.

A partir de quando é encarado como uma prioridade, "é preciso ter um plano estruturado de combate a perdas e também disponibilidade de recursos para que os avanços possam ser percebidos".

Na avaliação de André, é preciso dobrar o orçamento para a área. "Em 2022, o investimento bruto do país em saneamento básico foi da ordem de R$ 22,4 bilhões. Quando a gente deveria estar investindo R$47 bilhões para estar no trilho da universalização do saneamento básico. Existe aí um déficit de investimento de R$ 20,4 bilhões", detalha.

Em complemento ao aumento de investimento, também importante uma atuação presente das instâncias, dos órgãos de regulação, das agências reguladoras, eventualmente do Ministério Público e da própria sociedade acompanhando a prestação de serviços para fiscalização e garantia de qualidade dessa operação, desses serviços públicos e da prestação.

Taxa de desperdício de água por Estado

Amapá (AP):

71,14%

Acre (AC):

66,61%

Rondônia (RO):

59,81%

Roraima (RR):

59,36%

Sergipe (SE):

57,60%

Maranhão (MA):

56,99%

Amazonas (AM):

50,87%

Rio Grande do Norte (RN):

49,26%

Pernambuco (PE):

48,47%

Piauí (PI):

47,50%

Mato Grosso do Sul (MS):

45,36%

Ceará(CE):

44,38%

Bahia (BA):

42,48%

Alagoas (AL):

39,74%

Rio Grande do Sul (RS):

39,50%

Brasil:

37,78%

Espírito Santo (ES):

37,57%

Paraíba (PB):

37,01%

Minas Gerais (MG):

36,77%

Paraná (PR):

35,07%

Santa Catarina (SC):

34,68%

Tocantins (TO):

34,59%

Pará (PA):

34,55%

São Paulo (SP):

34,09%

Distrito Federal (DF):

33,81%

Mato Grosso (MT):

33,21%

Rio de Janeiro (RJ):

31,97%

Goiás (GO):

28,34%