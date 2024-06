Ceará tem maior número de policiais mortos desde 2018

Foto: Reprodução/Redes Sociais Os instantes após o sargento Flávio Nascimento Rodrigues ser baleado foram registrados por câmera de vigilância

O sargento Flávio Nascimento Rodrigues, morto na noite de segunda-feira passada, 10, foi o 11º policial assassinado neste ano no Estado. Com isso, mesmo em junho, o Ceará já tem mais policiais mortos em 2024 que em todo o ano passado. É o maior número de casos registrados para o período desde 2018.

Os números foram obtidos por O POVO a partir de dados fornecidos pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) através da Lei de Acesso à Informação (LAI) e em consultas a Anuários Brasileiro de Segurança Pública, produzidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).



Confira os números ano a ano desde 2017:



2017: 27 policiais mortos

2018: 13 policiais mortos

2019: 2 policiais mortos

2020: 11 policiais mortos

2021: 10 policiais mortos

2022: 9 policiais mortos

2023: 9 policiais mortos

2024: 11 policiais mortos até 10 de junho

Pelo menos, seis dos PMs mortos neste ano foram vitimados em tentativas de assalto. No caso do sargento Flávio Nascimento Rodrigues, um suspeito foi preso, outro morreu em intervenção policial e um terceiro é procurado pelas forças de segurança. Há ainda um quarto homem sendo procurado suspeito de ter guardado a arma utilizada no crime.



Em entrevista coletiva realizada nessa terça-feira, 11, o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o delegado Ricardo Pinheiro, informou que os criminosos tinham como intuito roubar o carro em que o PM trafegava. “No entanto, durante a ação criminosa, o agente sacou a arma contra os suspeitos e a pistola do policial acabou sendo subtraída pelos criminosos”, disse Pinheiro. O carro de Flávio Rodrigues não foi levado durante o assalto e a arma dele foi recuperada.



Também presente à coletiva, o tenente-coronel Francisco Alexandre Rodrigues, do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), detalhou que o trio suspeito utilizava tornozeleiras eletrônicas no momento do crime, mas os aparelhos foram, posteriormente, rompidos.



O suspeito preso foi identificado como Manuel Rômulo Barbosa, de 23 anos. Em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 11, Manuel teve a prisão preventiva decretada. O suspeito morto em intervenção policial foi identificado como Thiago Frota Gomes.

Ele morreu em confronto com policiais no bairro Panamericano, ainda na noite de segunda. Os dois suspeitos procurados são: Davi Sampaio Soares, de 20 anos, e Anderson Ismael Andrade Soares, de 19 anos.



Relembre os casos de policiais mortos neste ano no Ceará



21 de janeiro — O soldado Félix Batista de Almeida Neto, de 35 anos, foi morto por quatro pessoas durante um assalto no bairro Demócrito Rocha. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento, mas um homem que estaria comercializando a arma usada no latrocínio foi preso nesse domingo, 9.

21 de janeiro — O soldado Jean Rodrigues Granjeiro, de 28 anos, foi morto durante atendimento de uma ocorrência em Ubajara, na Serra da Ibiapaba. Ele foi baleado por um policial de sua composição, que afirmou ter atingido o soldado por engano. O caso segue em investigação.



12 de fevereiro — O soldado Bruno Lopes Marques, de 27 anos, foi executado enquanto estava de folga em um bar no bairro Carlito Pamplona. Pelo menos, quatro homens respondem pelo crime. Assassinato teria sido ordenado pelo chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV), na região do Grande Pirambu.



15 de março — O tenente da Reserva Remunerada Luiz Rodrigues de Lima, de 58 anos, foi morto ao reagir a um assalto no bairro Parangaba. Um dos suspeitos morreu e outros dois foram presos.



21 de março — O cabo Geldson Coelho de Araújo, de 47 anos, foi morto durante um assalto a um estabelecimento comercial localizado no bairro Jardim América. Um suspeito do crime foi preso.



3 de abril — O sargento Carlos Antônio de Sousa, de 45 anos, foi morto durante um assalto no momento em que se deslocava para ir ao trabalho. O caso foi registrado no bairro Parque Santa Rosa. Dois suspeitos do crime foram presos.



9 de maio — O sargento Geilson Pereira Lima, de 49 anos, foi executado dentro de um frigorífico em Icó, na região Centro-Sul do Estado. O PM era pré-candidato a vereador e já havia sido secretário de Segurança Pública do município.



12 de maio — O cabo José Heliomar Adriano de Souza Filho foi assassinado a tiros enquanto estava em um bar localizado no bairro Vila Velha. Ele estava afastado após ter sido baleado durante uma incursão no bairro Pirambu, que, conforme a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD), tinha como objetivo matar integrantes do CV suspeitos de envolvimento na morte do soldado Bruno Lopes Marques. Pelo mesmo motivo, ele também era investigado por dois homicídios ocorridos na região dias após a morte do soldado.



21 de maio — O cabo da Reserva Remunerada José Hélio Ribeiro, de 69 anos, foi morto durante um assalto ocorrido no bairro Conjunto Ceará. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento.



26 de maio — O sargento João Genival Martins, de 54 anos, foi assassinado no município de Porteiras, no Cariri Cearense. O PM constava na condição de agregado na corporação após ser acusado de matar um homem a pedido da própria esposa dele.



10 de junho — O sargento Flávio Nascimento Rodrigues é morto durante um assalto no bairro Olavo Oliveira.



Além desses casos, há o crime que vitimou o ex-PM Erasmo Morais, no município do Crato (Cariri Cearense) em 7 de maio. Ele estava exercendo o cargo de vereador do município. (Com informações de Dayanne Borges)