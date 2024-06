Pelo segundo mês consecutivo, Ceará tem média de 10 homicídios por dia

Foto: FÁBIO LIMA Fachada da sede da SSPDS, no Centro Integrado da Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza

O Ceará teve no último mês de maio o segundo mês consecutivo com média de mais de 10 assassinatos por dia. No mês passado, foram registrados 316 homicídios, o que equivale a 10,19 mortes por dia. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 16, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Os números do último mês de maio representam um aumento de 38% em relação aos 229 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) de maio de 2023. Os CVLIs são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Em abril, haviam sido registrados 320 CVLIs no Estado, maior número desde 2020.



Os dados também são referentes à gestão do antigo titular da SSPDS, Samuel Elânio, já que o novo secretário, Roberto Sá, tomou posse no último dia 3 de junho.

Em Fortaleza, foram registrados 73 CVLIs em maio, aumento de 17,74% em relação ao mesmo mês de 2023. A Área Integrada de Segurança (AIS) 2 — onde ficam os bairros Conjunto Ceará I e II, Genibaú, Granja Portugal, Bom Jardim, Granja Lisboa e Siqueira — foi a região mais violenta da cidade no mês passado, com 15 homicídios.



Foi o maior número para a região desde janeiro de 2021, quando também 15 assassinatos foram registrados. Por outro lado, a AIS 5 registrou um assassinato em maio, o menor número desde julho de 2010. Na AIS 5, estão localizados 19 bairros da Região Central de Fortaleza, a exemplo de Parangaba, Montese, Bairro de Fátima e Benfica.



Nos demais municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza, foram registrados 89 CVLIs em maio, o que é um crescimento de 30,88% em relação a maio de 2023. Os dois municípios mais populosos da RMF, Caucaia e Maracanaú, registraram 29 e 16 assassinatos, respectivamente.



Já no Interior, ocorreram 154 assassinatos em maio, conforme a SSPDS. Em maio de 2023, haviam sido 99, ou seja, houve um aumento de 55,55% no número de homicídios. Os municípios que mais registraram homicídios no último mês em números absolutos foram: Fortaleza (72), Caucaia (29), Maracanaú (16), Maranguape (8), Sobral (7), Pacatuba (7), Juazeiro do Norte (7), Beberibe (7) e Amontada (7).



Em todo o ano de 2024, já foram registrados 1.455 homicídios nos cinco primeiros meses do ano no Ceará, número 23,72% maior que o mesmo período do ano passado. Este é o ano mais violento do Estado desde 2020, quando, até maio, 1887 homicídios haviam sido registrados.



Além dos CVLIs, nos cinco primeiros meses deste ano, 83 mortes em decorrência de intervenção policial. Em maio último, foram 20 casos.