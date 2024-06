Obras de reconstrução da Ponte dos Ingleses chega a 70% concluídas

Foto: FÁBIO LIMA OBRAS de reconstrução da Ponte dos Ingleses começaram em outubro de 2023

As obras de reconstrução da Ponte dos Ingleses, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, chegaram a 70% de conclusão neste mês. Atualmente, estão sendo executadas instalações elétricas, fixação de postes de iluminação e instalação de pilares de madeira nos quiosques, que seguem o padrão do projeto anterior da ponte. As obras foram iniciadas em outubro do ano passado pela Prefeitura de Fortaleza e devem ser finalizadas no próximo semestre. O orçamento foi de R$ 8 milhões.

O POVO acompanhou as atividades das obras no dia 11 passado e constatou, principalmente, a instalação dos pilares de madeira no quiosque central da ponte. Também foi observada a conclusão da instalação do guarda-corpo no entorno da estrutura e do piso de concreto ao longo da ponte, uma das principais mudanças do projeto, que antes era de madeira. Essas ações estavam previstas na primeira etapa da obra, que foi concluída no início do ano.

Outra mudança perceptível no local é a reforma das colunas que sustentam a ponte. As intervenções, no entanto, não se estenderam por todas as colunas, visto que o reparo segue o projeto da ponte feito em 1994, e como a estrutura é um bem municipal tombado, não pode sofrer modificações significativas, principalmente na parte onde ficava a escultura La Femme Beauté, de Sérvulo Esmeraldo, um dos símbolos característicos da ponte.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, a obra segue o cronograma inicial, com a fase estrutural concluída e a fase final iniciada. “A construção dos equipamentos que eram de madeira e estão sendo reconstruídos, essa é a etapa atual. Temos o piso estrutural, que é a base, e vamos fazer o piso de acabamento final que deve estar começando essa semana”, informa.

Quem passa pelo calçadão da Praia de Iracema, entre o Poço da Draga e a Praia dos Crush, pode observar as mudanças no local. “Na última vez que eu vim aqui, quase não tinha nada, e, de repente, a gente percebe que já está diferente. É um patrimônio antigo que vai voltar”, destaca o técnico em enfermagem João Victor Nascimento, 19.

Proprietário de um estabelecimento comercial, Rodolphe Trindade, 55, relembra a movimentação de antigamente. “As pessoas costumavam vir aqui para curtir um violão, um pôr do sol, namorar, todo mundo tem uma história afetiva ou dramática na ponte, é um lado afetivo que o fortalezense tem com a ponte. Agora a gente vai poder sair do esquecimento”, disse.

Conforme a Seinf, a segunda parte da obra é focada em urbanização que, além dos quiosques, inclui a instalação de banco e o tablado de pôr do sol e demais características originais da estrutura. O projeto é orçado em R$ 8 milhões e foi anunciado pela Prefeitura de Fortaleza em julho do ano passado, com obras iniciadas em outubro. O projeto inicial, no entanto, era do Governo do Estado.

O titular da Seinf afirmou que a obra será entregue no segundo semestre, mas não destacou data ou mês de previsão da entrega. No entanto, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou no dia 11 passado que pretende entregar a ponte até o próximo dia 5 de julho, data limite da Justiça Eleitoral para a participação do prefeito em eventos de entregas da gestão. (Colaborou Rafael Santana/Especial para O POVO)

Ponte terá guarda-corpo de vidro para visão de cadeirantes

Apesar de seguir o modelo original da ponte, o projeto passou por alterações para atender demais públicos. A novidade principal está na instalação de guarda-corpos de vidros nas laterais e no final da ponte para auxiliar pessoas com deficiência (PcD), facilitando a visão do público no local sem interferências. A previsão inicial é que a instalação dos guarda-corpos de vidro se inicie no próximo mês.

Segundo o secretário de Infraestrutura, a mudança foi pensada na acessibilidade do público em poder visualizar o pôr-do-sol e o horizonte do entorno.

“Vão conseguir visualizar a área da ponte, a escultura La Femme Beauté, que está próxima de ser colocada lá, e visualizar a frente da ponte de uma forma diferente. Vai permitir a visualização de cadeirantes, assim como crianças, que vão poder visualizar o horizonte”, disse.

80% das obras de requalificação da Praia de Iracema estão concluídas

As obras de requalificação da Praia de Iracema, no entorno da Ponte dos Ingleses, estão 80% concluídas, segundo o titular da Seinf, Samuel Dias. Os serviços foram iniciados em março do ano passado e incluem novo mobiliário urbano, arborização e paisagismo no percurso da Praia dos Crush ao Poço da Draga.

No local, é possível observar a finalização do calçadão que liga a Ponte dos Ingleses ao Poço da Draga, com mobiliários urbanos. No outro sentido, que constitui o Aterro e o Aterrinho, o titular da Seinf afirmou que as obras estão concluídas e que, atualmente, faltam paisagismo e demais equipamentos, como banheiros e chuveiros.

Ainda segundo Samuel, no trecho do Poço da Draga, o calçadão está 80% executado. “Estamos finalizando uma miniareninha e a urbanização do espigão do Poço da Draga e, muito em breve, vamos fazer as estruturas elevadas para saltos, que são as passarelas que passam por cima do espigão e que devem ser concluídas mais para o fim do ano”, disse.

A promessa da Seinf é que a requalificação da orla e reconstrução da ponte sejam entregues todas de uma só vez, pois são obras integradas. O valor total foi de R$ 35 milhões, sendo o projeto da Praia de Iracema orçado em cerca de R$ 27 milhões e o da Ponte dos Ingleses em R$ 8 milhões.

