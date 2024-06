Ceará entrega premiação para 574 escolas públicas por desempenho de alunos na aprendizagem

Foto: Beatriz Boblitz/ O POVO Ao todo, 574 escolas públicas cearenses foram premiadas na 13ª edição do Prêmio Escola Nota Dez. Solenidade ocorreu no Centro de Eventos do Ceará, nesta sexta-feira, 28

As 574 escolas públicas municipais cearenses que se destacaram em 2022 e 2023 foram premiadas, nessa sexta-feira, 28, com o Prêmio Escola Nota Dez. A solenidade foi realizada no Centro de Eventos do Ceará e contou com a presença do governador Elmano de Freitas, da vice-governadora Jade Romero e da secretária da Educação, Eliana Estrela, além de prefeitos e secretários municipais de Educação.

Com os dados do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) 2022 e 2023, foram avaliados os resultados da alfabetização ao término do 2º ano e das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática ao final do 5º e 9º ano.

Na 13ª edição, o Prêmio Escola Nota Dez foi entregue, com base nas informações do Spaece 2022, para 374 escolas públicas, das quais, 150 obtiveram os melhores desempenhos de Alfabetização, 150 se destacaram no 5º ano, além de 74 escolas mais bem avaliadas no 9º ano do ensino fundamental.

Com relação à edição de 2023, foram agraciadas 426 escolas, sendo 150 com os melhores desempenhos de alfabetização, 150, do 5º ano e 126 escolas de 9º ano.

Entre as 574 unidades premiadas, levando em conta o período do biênio, 386 escolas foram contempladas com uma premiação, 149 escolas com duas premiações e 39 escolas foram agraciadas com três premiações.

As escolas receberão o prêmio em dinheiro de R$ 2 mil por cada aluno avaliado. Ainda de acordo com o Governo, as unidades de ensino que precisam melhorar os resultados serão apoiadas com o valor de R$ 1 mil por estudante.

O governador Elmano de Freitas discursou no evento Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

Segundo Elmano de Freitas, o valor total do Prêmio Escola Nota Dez é de R$ 47 milhões, distribuído entre todos os municípios vencedores. Conforme o chefe do poder estadual, até o fin da atual gestão serão pagos os prêmios referentes ao ano vigente e ao ano anterior, caso ainda não tenham sido quitados.

No evento, o governador Elmano de Freitas considerou o projeto como “exitoso” e afirmou que o objetivo é estabelecer desafios ainda maiores. “O prêmio Escola Nota Dez, pelos resultados que nós temos tido na educação do Ceará, é evidente que é um projeto muito exitoso. Recentemente, seja na alfabetização na idade certa, do 2º ano, seja no resultado do 5º ano, do 9º ano, o Ceará passou a ser um destaque nacional. A nossa meta hoje é não se acomodar, estabelecer desafios ainda maiores e aqui, hoje, é uma grande festa da Secretaria da Educação do Estado”, analisou.

Índices do Ceará no Spaece 2023

2º ano do Ensino Fundamental - Alfabetização

Conforme o Spaece 2023, todos os 184 municípios do Ceará estavam com seus estudantes no ciclo de alfabetização situados no padrão desejável, o mais alto da escala para essa etapa de ensino.

5º ano do Ensino Fundamental

Em Português: 63,8% dos municípios estavam no nível adequado - 22,7% no nível intermediário - 11,5% estavam no nível crítico - Não há municípios no muito crítico

Matemática: 48,4% dos municípios estavam no nível adequado - 27,5% no nível intermediário - 20,2% estavam no nível crítico - 3,6% no muito crítico

9º ano do Ensino Fundamental

Em Português: 29,1% dos municípios estavam no nível adequado - 36,1% no nível intermediário - 22,6% estavam no nível crítico - 12,2% no muito crítico

Matemática: 18,9% dos municípios estavam no nível adequado - 22,5% no nível intermediário - 29,7% estavam no nível crítico - 28,9% no muito crítico



Equipe da escola indígena de Monsenhor Tabosa com a diretora Mosar Tabajara no evento Prêmio Escola Nota Dez Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

Uma das unidades que foram contempladas pela premiação foi a Escola Indigena de Monsenhor Tabosa. A unidade escolar é premiada pela alta classificação em português e matemática do 5º ano do Ensino Fundamental.

De acordo com a gestora da escola, a educadora Mosar Tabajara, dos mais de 150 alunos, 70% se identificam como pessoas indígenas. “Nós também acreditamos que a dedicação e o amor à nossa missão são fundamentais. Nossa missão é preparar nossos alunos não apenas para a comunidade indígena, mas para um mundo melhor, um mundo mais humanizado. Nossa dedicação é para que eles possam ser melhores do que nós”, relata.

Em Trairi, a Escola de Ensino Fundamental Ubiratan Diniz Aguiar tem sido reconhecida com o Prêmio Escola Nota Dez desde a sua primeira edição, em 2008. Em 2023, a unidade de ensino atingiu nota máxima em português e matemática nas turmas de 5° ano. De acordo com a gestão escolar, além dos profissionais motivados e qualificados, o vínculo com os familiares dos alunos é fundamental.

Um dos alunos da unidade é Adriel Marley, de oito anos, que fez o Spaece no ano passado e obteve a aprovação no nível alfabetização. Sendo esse apenas o começo, ele comenta o que espera para o futuro. “Eu aprendi várias coisas que eu não sabia. Vou usar me tornar um grande médico. Agora eu também tô aprendendo a usar o dinheiro, a somar e a subtrair”, comenta o garotinho.

Contente de ver as conquistas do filho Adriel, a mãe Marcilene Carneiro de Sousa agradece pelos professores que o acompanham. “Eu sinto que eu entrego meu filho em boas mãos”.

A secretária estadual de Educação, Eliana Estrela, também comentou sobre a importância da aliança do Governo do Estado com os municípios. “Nós comemoramos por pouco tempo, porque agora é muito trabalho. Nós vamos precisar estar fortalecendo cada vez mais esse regime de colaboração, pactuando com cada município esse compromisso”.



Izolda Cela também esteve presente na cerimônia Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

Saeb: Ceará com 100% de alfabetização até 2030

Em discurso, Elmano comentou também sobre o resultado do Estado no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Conforme o índice, o Ceará é o primeiro entre as demais unidades federativas do país em alfabetização, com 85% das crianças alfabetizadas no 2º ano do ensino fundamental;

“Precisamos ser o melhor que podemos ser. Se alcançamos 85%, significa que ainda há 15% das crianças que não foram alfabetizadas no segundo ano. Portanto, não devemos nos acomodar. Precisamos apoiar, premiar, mas também olhar para frente e dizer: se o Brasil quer chegar a 80% em 2030, nós no Ceará queremos chegar a 100% em 2030”, disse Elmano.

O governador ainda mencionou que, em breve, deve lançar um programa para ajudar os municípios a alcançar 100% de alfabetização das crianças.