Estado empossa 295 servidores concursados da saúde para fortalecer atendimento na rede pública

Foto: Divulgação/Governo do Ceará/Helene Santos A ASSINATURA da nomeação ocorreu pelo governador Elmano de Freitas no Palácio da Abolição

A posse dos 295 novos servidores vai fortalecer a rede pública de saúde do Ceará. Os profissionais vão atuar nos equipamentos geridos pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), na Capital e no Interior. Os novos servidores concursados tiveram a nomeação assinada pelo governador Elmano de Freitas, nessa quarta-feira, 3, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

Do total dos empossados, são 264 cargos na área assistencial, que compõem enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e técnicos de enfermagem; 21 médicos e dez cargos na área administrativa. Eles foram aprovados no concurso realizado em outubro de 2021 e tiveram o resultado divulgado em janeiro seguinte. Os profissionais foram convocados em maio deste ano após quase três anos do certame.

A expectativa é que, até 2026, conforme o cronograma de nomeação dos novos servidores, publicado em decreto no Diário Oficial do Estado (DOE), em maio do ano passado, o governo convoque todos os seis mil profissionais aprovados no concurso. A próxima nomeação será em setembro, onde serão chamados mais 350 profissionais para atuar na saúde pública do Estado.

O governador Elmano de Freitas disse que o crescimento do efetivo na rede pública de saúde vai possibilitar aumentar o atendimento na rede por meio de realizações de mutirões de cirurgias que, consequentemente, vai diminuir as filas para os procedimentos, além de atender as situações de emergências e urgência do Estado. “Isso vai garantir também que temos uma política de saúde do Estado do Ceará que venha sendo cada vez mais fortalecida”, comenta.

No local, a enfermeira Ana Bárbara do Nascimento, 40, não escondeu a ansiedade para tomar posse como servidora pública e fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS). “É uma expectativa de realização de um sonho e de ser representante da saúde pública. Nós precisamos dar acesso a uma saúde de qualidade à população porque o SUS é um privilégio”. A profissional irá atuar na Coordenadoria de Saúde de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Em fala de abertura da solenidade, a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, relembrou a rotina de atuação de profissionais da saúde nos equipamentos, como durante a pandemia da Covid-19. No diálogo, a titular destacou um único pedido para os novos servidores empossados: empatia. “Se coloquem no lugar das pessoas que vão procurar vocês”.

A conversa direta da titular da Sesa com os profissionais destacou a importância do tratamento com os pacientes e demais público nas unidades de saúde, seja com um pedido de informação até no acesso assistencial em tratamentos no hospital ou em ambulatórios. “Essa pessoa quer se sentir cuidada. Às vezes, ela vai lá procurar apenas uma atenção, um olhar ou um escuta”, afirma Tânia.

Lotado no Hospital de Messejana, em Fortaleza, o técnico em enfermagem José Rogério, 22, afirma que possui um compromisso de cumprir as políticas nacionais de saúde. A convocação também trouxe outra mudança para o atual servidor público: a saída do município de Tauá, na região de Inhamuns, onde nasceu, para Fortaleza. “O novo, apesar de assustar, traz expectativas boas”.

Os profissionais nomeados foram direcionados para atuar em unidades de saúde em Fortaleza e no Interior do Estado. Na Capital, os equipamentos são Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital de Messejana, Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), Hospital Geral Doutor César Cals (HGCC), Hospital São José (HSJ) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará.

No Interior, os servidores estão e serão distribuídos, conforme novas convocações, para o Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), na cidade de Jaguaribe, além das unidades ambulatoriais e nas superintendência da Sesa.

Mais 350 concursados serão convocados em setembro deste ano

A próxima convocação dos servidores aprovados será em setembro deste ano, onde serão chamados mais 350 profissionais. Em 2023, o Governo do Ceará convocou, ao todo, dois mil concursados da área da saúde. Foram 600 profissionais chamados em maio, 600 em setembro e 800 em dezembro. Até maio deste ano, a gestão do Estado, convocou 2.295 concursados da Secretaria da Saúde.

O chefe do Executivo, Elmano de Freitas, afirmou que o Governo do Ceará irá seguir o cronograma estabelecido por lei e convocar todos os aprovados em até dois anos. “Vamos convocar todos e continuar chamando para fortalecer nossa rede da saúde. Chamamos mais de 2.300 para saúde do Estado. Eu vou cumprir exatamente o que está no cronograma da lei”, disse.

O gestor explicou que os profissionais convocados estão sendo distribuídos para todos os equipamentos de saúde do Estado de acordo com a necessidade de cada um deles. Ainda segundo Elmano, o acompanhamento desse processo vem sendo realizado por meio de um planejamento da Secretaria da Saúde. O cronograma de convocação prevê mais de três mil profissionais até 2026; sendo mil em 2024, mil em 2025 e 1.311, em 2026.

Hospital da Uece ainda não tem data para entrega

Um dos equipamentos em construção, geridos pela Sesa, o Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Huce) não tem novo prazo para entrega. A secretária da Saúde informou que os profissionais convocados estão sendo chamados para atuar nos equipamentos que estão funcionando atualmente no Estado.

“A gente está fazendo todas as tratativas para que a gente possa entregar o Hospital da Uece e ter um serviço de excelência”, disse. Tânia. O prazo de entrega do novo equipamento, no entanto, não foi divulgado pela secretaria. O Huce receberá o atual Hospital Geral Doutor César Cals sob a coordenação da Sesa.

No começo de junho, a titular destacou que as obras estavam quase finalizadas e que a transferência de pacientes do Hospital Geral Doutor César Cals para o novo local está prevista para começar a acontecer no final de agosto deste ano.

Em outubro passado, as obras do hospital estavam em 99% concluídas com entrega para novembro do mesmo ano, o que não aconteceu. A unidade contará com mais de 25 especialidades, entre Mastologia, Hematologia, Pediatria, Urologia, além de Cirurgia Geral. O investimento é da ordem de R$ 320,5 milhões na construção do complexo.