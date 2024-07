Exposição em Fortaleza mostra detalhes sobre répteis

Foto: Mirtes Rodrigues / O POVO Réptil que estão a mostra na exposição do shopping Rio Mar Kennedy

A exposição “Répteis: Animais Fantásticos e Como Vivem” será apresentada pela primeira vez em Fortaleza, no shopping Rio Mar Kennedy. O trajeto é guiado por um monitor que vai abordar detalhes sobre os répteis. Lançado nessa quinta-feira, 4, santuário ficará aberto até o próximo dia 25 de julho. Com visitação de segunda a sábado, das 13h às 22 horas e domingo e feriados, das 13h às 21 horas, na Praça de Eventos, do Piso L3.

Em um circuito personalizado, juntamente com um guia, o público poderá visualizar os animais de perto e tirar fotos das serpentes, lagartos, tartarugas e jabutis. A principal finalidade da apresentação é conscientizar a população sobre a importância da educação ambiental, com o objetivo de desmistificar medos em relação a esses animais.

Para André Saretta, gestor do Santuário Répteis e Companhia, de Juazeiro do Norte, a proposta da exposição é transformar as pessoas e a forma de pensar sobre os animais.

“A realidade é que a proposta da exposição itinerante é de modificar pessoas. A gente acredita que só o conhecimento liberta, transformamos pessoas que transformam o futuro. Ao levar essas exposições itinerantes com um pouco do que é o santuário conseguimos atingir um maior público”, disse Saretta.

A exibição possui instrutores capacitados para falar detalhes sobre os animais: como vivem, do que se alimentam, a função deles no ecossistema e como eles influenciam a vida dos seres humanos e de outros animais.

Com ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada), que podem ser adquiridos na bilheteria da exposição. Pessoas com deficiência têm direito a 50% de desconto e seu acompanhante também.

O valor arrecadado com a bilheteria do evento será utilizado para manutenção dos animais no Zoológico Répteis e Cia, localizado em Juazeiro do Norte. Desde 2023, o jardim zoológico atua no cuidado a animais vítimas de maus-tratos e impossibilitados de retornar à natureza.

Serviço

Exposição “Répteis: Animais Fantásticos e Como Vivem”

Data: 4 a 25 de julho

Horário de visitação: de segunda a sábado, das 13 às 22 horas; domingo e feriados, das 13 às 21 horas

Local: Praça de Eventos, do Piso L3, RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy, Fortaleza - CE)

Valores:

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Pessoas com deficiência (e acompanhante) têm direito a 50% de desconto

Mais informações:

@repteisecia