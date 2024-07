Neila Fontenele assume comando da editoria e do programa Ciência & Saúde

Foto: AURÉLIO ALVES JORNALISTA Neila Fontenele, editora-chefe e apresentadora do Ciência & Saúde

Em um novo desafio tanto na rádio O POVO CBN como nas páginas do O POVO, a jornalista Neila Fontenele assume como colunista e editora-chefe do Ciência & Saúde, as já conhecidas reportagens que saem aos domingos no digital e no impresso. A coluna sobre saúde e bem-estar será publicada às quartas-feiras na editoria de Cidades a partir do próximo dia 10. Antes disso, neste sábado, 6, às 11 horas, estreia na rádio, comandado por Neila, o programa que leva o nome do caderno.

Neila afirma que para esta nova fase, o esperado é dar mais espaço para falar sobre qualidade de vida, longevidade e bem-estar, de forma a falar de saúde pelo ponto de vista da saúde, não só da doença. Além de abordar questões relativas à vida moderna e pós-moderna que gera adoecimento.

“A gente pretende dar mais espaços para estes assuntos e abrir espaços para mais contatos com pessoas que estejam desenvolvendo tecnologia, terapias que ajudam as pessoas a ter ganho de vida, não só de produtividade, mas de bem-estar”, detalha.

Neila diz ainda que recebe o novo desafio como um presente para novos recomeços. “Para mim, é um novo começo. São 32 anos na área de Economia, que eu gosto muito, que tem sido a minha vida. E meu trabalho com bem-estar começou na minha vida, cuidando da minha saúde e do meu bem-estar. Então recebo isso como um presente”, disse.

Outra novidade no impresso do O POVO é a chegada da coluna Tecnosfera, comandada pelo jornalista Hamilton Nogueira, que a partir deste sábado, 6, passa a compor as páginas de Economia.

Novidades na rádio O POVO CBN

Com a mudança, o programa Guia Econômico, anteriormente apresentado por Neila, torna-se um quadro no programa O POVO da Tarde – agora com um tempo maior de duração –, apresentado pela jornalista Maísa Vasconcelos com participação da editora-adjunta de Economia Irna Cavalcante.

O diretor de jornalismo da rádio O POVO CBN, Jocélio Leal, diz que as mudanças na programação ampliam o conceito de rádio conectada com a pauta do Ceará, panorama que já era trabalhado.

“A rádio O POVO CBN é uma rádio que concilia uma linha editorial focada no interesse público do cearense com assuntos que interessam ao público local sem perder a conexão com o nacional via CBN e isso vale tanto para a rádio em Fortaleza como para O POVO CBN Cariri”, aponta.

Leal destaca também que o novo programa da grade contará com entrevistas ao vivo com profissionais de saúde bem como a participação dos ouvintes pelo WhatsApp e pelas redes sociais das duas rádios.

Além disso, o programa Debates do O POVO passa a ser apresentado pelo jornalista e colunista Henrique Araújo. Já o jornalista Marcos Tardin, que apresentava anteriormente o programa, passa a comandar a edição das 18 horas do O POVO News, enquanto Italo Coriolano passa a apresentar a edição matutina do jornal.