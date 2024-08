Atividades do Vem Brincar combinam diversão e educação na Cidade da Criança

Foto: Lara Vieira/O POVO Evento é realizado em alusão ao Mês da Primeira Infância

A Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, foi palco neste domingo, 4, de uma edição especial do projeto “Vem Brincar, Fortaleza”. O evento, gratuito, proporcionou uma série de atividades lúdicas e educativas voltadas para o público infantil em alusão ao Mês da Primeira Infância, celebrado em agosto. Além da diversão, o evento também ofereceu serviços como a emissão do cartão gratuidade infantil (Bilhetinho) para transporte público e vacinação.

A programação para a criançada, que teve início por volta das 9 horas, incluiu circuito de atividades físicas, pintura facial, minicircuito de bicicletas, jogos de trânsito, tapete socioemocional, oficina de foguetes e apresentações teatrais.

O "Vem Brincar, Fortaleza" é realizado pela Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi) e Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor). Também são parceiros no evento a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas (CPDrogas).

Conforme Angélica Leal, secretária da Coordenadoria da Primeira Infância, o evento promove a interação familiar e o estímulo ao desenvolvimento infantil através da brincadeira. “Nós queremos trazer brincadeiras tradicionais, além de incentivar as crianças a explorar o ambiente natural", diz a gestora.

Durante a manhã, as crianças se divertiram participando das atividades oferecidas e explorando o parque. As dinâmicas com música e dança também marcaram presença, executadas pela banda infantil Tia Samila e Sua Turma.

Para os pais, como Danielle Alves de Aragão, de 43 anos, observar os filhos trouxe a sensação de satisfação. Danielle é mãe de Maria Esther, de sete anos, que, com o cabelo pintado da cor lilás e enfeitado com uma grande borboleta de papel — resultado de uma visita ao setor "Cabelo Maluco" —, não conseguia esconder sua animação e entusiasmo para continuar brincando.

Vem Brincar: “Eu acho ótimo que ela aprende e se diverte”

“Moramos no Montese e, sempre que sabemos que vai ocorrer esses eventos aqui na Cidade da Criança, nós tentamos vir. Para as crianças isso aqui é uma maravilha. Ela brinca muito e já é fã das brincadeiras que a (animadora) Tia Samila faz”, relata a mãe. “Eu acho ótimo que ela aprende e se diverte”.

Essa é a segunda vez que José Lopes, 45, morador do Monte Castelo, traz seu filho Davi, de três anos, para aproveitar a programação do evento. “Eu e minha esposa gostamos bastante dessas ações e, por ser domingo, nos dá a oportunidade de vir. É bem legal porque não tem só brincadeiras para as crianças, mas tem vacinação. Inclusive, da última vez, eu me vacinei”, diz.

O pequeno Davi caprichou no visual e foi à Cidade da Criança vestido de Batman. “Ele fica animado quando sabe que vai ao evento e já pede para usar a fantasia”, explicou José.

Vem Brincar: Saúde e diversão

A saúde também foi abordada no evento, com as crianças aprendendo sobre a importância da alimentação saudável. Profissionais de saúde da rede municipal de Fortaleza encenaram uma peça teatral sobre as frutas.

"Além das frutas tropicais comuns, como a laranja, também apresentamos outras menos conhecidas. Utilizamos a peça para ensinar, de forma lúdica, as propriedades nutricionais das frutas, especialmente a vitamina C, essencial para o sistema imunológico", explica Nívea Rafaela Nóbrega, assessora técnica da Coordenadoria de Atenção Primária Psicossocial da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

O evento contou ainda com estandes do projeto Rede Aquarela, que, por meio da Dinâmica do Toque, ensinou de forma lúdica sobre limites corporais e proteção contra abusos.

A educação para o trânsito foi abordada em dinâmicas como o minicircuito e jogos de tabuleiro, que permitiu que as crianças simulassem situações reais, como a travessia de pedestres e a sinalização semafórica.

“É uma maneira de fazer com que essas crianças, que no futuro serão condutores, já comecem a vivenciar isso desde cedo. Enquanto elas jogam, os pais também absorvem as informações, isso acaba contribuindo para uma sociedade mais consciente no trânsito”, comenta Luiz Mesquita, agente de trânsito e educador da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Uma nova edição do evento "Vem Brincar, Fortaleza" está programada para o feriado de 12 de outubro, no Dia das Crianças. Conforme a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi), a expectativa é que o evento tenha lista maior de brincadeiras e atividades.