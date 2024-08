Caminhada com Maria 2024 será realizada hoje e deve ter cinco horas de duração

Foto: Samuel Setubal CAMINHADA com Maria está na 22ª edição

A 22 ª edição da Caminhada com Maria, que celebra o Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, terá duração de aproximadamente cinco horas, de acordo com a Arquidiocese de Fortaleza. Com percurso de 12 quilômetros, os fiéis sairão do Santuário da Assunção às 14horas de hoje, 15, e devem chegar ao destino final, na Catedral Metropolitana de Fortaleza, por volta das 19horas.

Os fiéis seguirão o seguinte trajeto:

Santuário Nossa Senhora da Assunção



Avenida Dom Aloísio Lorscheider



Avenida Benu Marcondes



Avenida Mozart Pinheiro de Lucena



Rua Desembargador Hermes Paraíba



Avenida Coronel Carvalho



Avenida Radialista José Lima Verde



Rua Estevão de Campos



Rua Peri



Avenida Presidente Castelo Branco (Leste Oeste)



Avenida Alberto Nepomuceno



Catedral Metropolitana de Fortaleza

Esta será a primeira Caminhada com Maria com o novo arcebispo dom Gregório Paixão, que assumiu a arquidiocese em dezembro do ano passado.

Diversidade e Inclusão

Após a Caminhada com Maria, o momento da coroação contará com a presença de crianças com deficiências. De acordo com o coordenador do Serviço de Comunicação da Arquidiocese de Fortaleza, padre Vanderlúcio Souza, a participação das crianças como anjos foi um pedido de dom Gregório Paixão.

Uma das crianças é Maria de Fátima Oliveira, de 10 anos, diagnosticada com Síndrome de Down logo após o nascimento. Fátima, conforme explica a mãe, Luzia Patrícia, é uma menina atenciosa às questões religiosas, em especial os ritos das missas, “do começo ao fim”. “A gente fica impressionado porque ela é uma criança que sabe adorar a Deus, é a coisa mais linda, ela sente mesmo. Eu fiquei muito satisfeita, muito feliz de ela ter sido convidada para ser anjo, pra mim é muito importante ver ela engajada na igreja”, compartilha Patrícia.

Além de Maria de Fátima, a pequena Maria Clara, de 9 anos, também foi convidada para participar da coroação como anjo.

Clara nasceu com cardiopatia congênita, que consiste em uma anormalidade na estrutura ou função do coração que surge nas primeiras oito semanas de gestação. De acordo com a mãe de Maria Clara, Maria Régia, a menina passou por cirurgias e aos três anos foi diagnosticada com autismo. “Quando ela estava internada entregamos ela à Nossa Senhora, para tomar conta dela e trazê-la de volta, porque não foi fácil, ela passou praticamente 10 meses no hospital internada”, pontuou Régia.

No ano passado, Clara participou do percurso completo da Caminhada com Maria e não apresentou nenhuma dificuldade. “Estou muito feliz porque estão dando oportunidade para crianças especiais participarem do evento e isso é muito gratificante. Nos sentimos honrados e acolhidos em estarem colocando nossas crianças para servir à Nossa Senhora”, complementa Maria Régia.

Juliana Albuquerque, de 12 anos, foi convidada a participar da coroação. Ela é portadora de osteogênese imperfeita, uma doença hereditária que prejudica a formação correta dos ossos e os torna anormalmente frágeis, popularmente conhecida como "ossos de cristal".

"Ela já fez 20 cirurgias, mas é uma criança muito feliz, interage muito na Igreja de Fátima, com padre Ivan, e é uma menina muito comunicativa. Ela foi um presente maravilhoso, não reclama de nada e é altamente feliz", explica a mãe de Juliana, Solange Albuquerque.

Segurança e Mobilidade Urbana

No último dia 8, a Faculdade Católica da Capital sediou uma coletiva de imprensa na qual foram apresentados os detalhes acerca da organização, segurança e mobilidade no dia da Caminhada com Maria. Cerca de 500 agentes das Forças de Segurança serão convocados para atuar no evento.

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) disponibilizará 256 policiais para cobrir o entorno de todo o percurso, desde o Santuário até a Catedral. Os profissionais estarão presentes a pé, a cavalo, em carros e motocicletas na extensão do evento, nas estações de metrô e nos terminais de ônibus de Fortaleza.

Os serviços começam ainda nas primeiras horas da manhã, por volta das 6h, na região do Vila Velha, os policiais acompanharão o percurso da procissão. Na Catedral, os trabalhos iniciam às 16h da quinta-feira, 15, e se estendem até a madrugada da sexta-feira, 16.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuará com duas equipes, uma ficará na Catedral e a outra acompanhará o itinerário da Caminhada dos fiéis. Durante o percurso, equipes do CBMCE estarão a postos para eventuais irregularidades.

Aproximadamente 180 socorristas e oito ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estarão a postos no local. Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestará apoio nas adjacências dos percursos com duas viaturas.

No que tange à mobilidade, a operação começa às 6h, com o bloqueio nos arredores do Santuário e da Catedral. A partir das 13h, a avenida Leste-Oeste, na altura da Ponte da Barra do Ceará até a avenida Senador Robert Kennedy, estará interditada para a concentração dos fiéis e início da Caminhada.

Ao todo, 200 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), vão orientar os motoristas sobre os desvios necessários na região. Uma das recomendações é que os fiéis utilizem o transporte público ou alternativo para se deslocar até o local, evitando carros e motos próprios, que precisem ser estacionados.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) disponibilizará 38 veículos para o transporte até o evento entre as 6 horas da manhã de quinta e o final da coroação.