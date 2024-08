Bolsonaro diz que eleição de prefeitos e vereadores é caminho para voltar ao poder em 2026

Foto: FÁBIO LIMA Jair Bolsonaro em carreata da campanha de André Fernandes, em Fortaleza

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atravessou a cidade de Fortaleza, ontem, em carreata que saiu da avenida Osório de Paiva, no Bom Jardim, e seguiu até a avenida Dom Luís, na Varjota, na campanha do candidato a prefeito André Fernandes (PL). Bolsonaro citou as eleições municipais deste ano como caminho para a volta ao poder federal dentro de quatro anos.





Bolsonaro com André Fernandes em Fortaleza: "O que vocês presenciaram ao longo do meu governo vai ser aperfeiçoado e usado na prefeitura aqui a partir do ano que vem" https://t.co/27388gtxyE pic.twitter.com/oy0mznvJEY

— Jogo Político (@jogopolitico) August 17, 2024





"Vamos realmente nos preocupar com essas eleições municipais, porque é com o fortalecimento e prefeitos e vereadordes que pensam igual à gente é que a gente vai voltar ao poder em 26".





Jair Bolsonaro, que foi declarado inelegível por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), destacou ainda que as ações que ele realizou quando presidente da República serão referências para André Fernandes na Prefeitura de Fortaleza, caso eleito.

"O nosso governo deu certo", disse e repetiu o ex-presidente. "Lá vocês não viram nada de corrupção, como após a posse do André no ano que vem, a corrupção também não existirá mais na Prefeitura de Fortaleza", disse sem apresentar fatos e provas.

Segundo Bolsonaro "o que vocês presenciaram ao longo do meu governo vai ser aperfeiçoado e usado na Prefeitura aqui a partir do ano que vem".

Menções a 2022

O ex-presidente, no rápido discurso, voltou a fazer menção às eleições de 2022, quando perdeu a reeleição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Lamentavelmente, aconteceu algo que ninguém explica em 22", afirmou. "Mas vamos considerar página virada", acrescentou.

Logo a seguir, ele desvirou a página e voltou ao tema. "Alguns acharam que eu devia passar a faixa para aquele cara", disse em referência à transmissão do cargo para Lula. "Eu simplesmente não passo a faixa para ladrão".

Críticas a quem governa e confiança na vitória

Ao discursar, André Fernandes questionou promessas feitas por quem já detém o poder há algum tempo. "Agora estão promentendo que farão nos próximos quatro anos. Não farão, não farão", gritou. Encerrou o discurso com demonstração de confiança: "Nós venceremos".





A carreata

Bolsonaro e André chegaram juntos à concentração da carreata. Os dois subiram na caçamba de um carro, com o ex-presidente sendo segurado por um segurança que o abraçava com um colete à prova de balas.

O locutor descatou que Fernandes é "o único que tem o apoio" de Bolsonaro, a quem se refere como "nosso verdadeiro presidente". Foi dito ainda que Bolsonaro seria o presidente que "mais fez pelo Ceará" e que "trouxe água" para o Estado, em menção às obras da transposição do Rio São Francisco. "André Fernandes e Jair Bolsonaro em Fortaleza", anunciou o carro de som, enquanto passava pelas vias da Capital.

No ponto de partida, o evento provocou lentidão no trânsito. No sentido praia, toda a avenida Osório de Paiva foi fechada para comportar as motos e carros que esperavam para participar do evento. No fluxo contrário, uma faixa ficou lenta pelos veículos que esperavam para retornar e entrar na carreata.

As demais pistas também tiveram registros de lentidão, complicada também por uma colisão entre um caminhão e um carro que passava pela via. Com a passagem da carreata, o fluxo foi se normalizando.

Em Fortaleza, Jair Bolsonaro seguiu com André Fernandes até comitê Dom Luis, na região da Varjota. A presença do ex-presidente acontece no segundo dia de campanha e vinha sendo divulgada como o primeiro grande evento da empreitada do deputado pela prefeitura de Fortaleza. Na sexta-feira, 16, o ex-presidente participou de adesivaços.

Bolsonaro esteve no Ceará em abril deste ano para lançar a pré-candidatura de Fernandes. No entanto, a convenção partidária, que confirmou o nome do deputado, aconteceu de forma reservada, em restaurante na Capital, conforme Fernandes, por punição da Justiça Eleitoral justamente pelo evento com a presença de Bolsonaro que foi considerado propaganda antecipada.

Conforme O POVO mostrou, Bolsonaro foi consultado pelas lideranças do PL e do União Brasil em meio às negociações por Fortaleza. O ex-presidente intercedeu por André Fernandes e manteve o deputado federal na disputa, apesar de um possível entendimento em que o PL indicaria a vice de Capitão Wagner (União Brasil). Agora, a campanha de Fernandes dá o "tom" de ressaltar que o apoio de Bolsonaro é o parlamentar, uma tentativa de afastar a imagem de Wagner com o ex-presidente.

Wagner recebeu o apoio de Bolsonaro por duas vezes, na disputa pela prefeitura em 2020 e na corrida pelo Estado em 2022. Apesar de tentar se "esquivar, dizendo não ter padrinhos políticos, Bolsonaro pediu votos para ele e compareceu em agendas no Ceará. Este ano, Wagner se desvencilhou de vez e lançou chapa pura, não mais com o PL na vice como aconteceu em 2022.

Bolsonaro em Caucaia

O ex-presidente cumpre agenda ainda em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), para atividades ao lado do candidato do partido, Coronel Aginaldo. Lá, ele vai participar de um comício. "A expectativa é muito boa. Por onde o presidente Bolsonaro vai, ele carrega uma multidão. E em Fortaleza não tá sendo diferente", ressaltou o presidente do PL, Carmelo Neto.

Ele ressaltou a presença do ex-presidente em agendas pelo Nordeste. "Aqui (no Ceará) são três campanhas na Região Metropolitana, que fortalecem muito o nosso partido e essa união que a gente tem construído", destacou.

Com informações de Henrique Araújo

Atualizada às 15h54min