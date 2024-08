Posto de saúde no bairro Cajazeiras é inaugurado e deverá beneficiar 11 mil pessoas

Foto: Matheus Souza POSTO Alberto Trombini fica no bairro Cajazeiras

O posto Alberto Trombini, nova Unidade Básica de Saúde (UBS) de Fortaleza, foi entregue ontem. O equipamento, situado na avenida Deputado Paulino Rocha, faz parte dos 16 novos postos anunciados pela Prefeitura de Fortalezae, abril do ano passado e deverá atender 11 mil pessoas dos bairros Cajazeiras, Barroso e Castelão.

Entre os serviços oferecidos aos habitantes da região estão o atendimento médico e de enfermagem, saúde bucal, ginecologia, pré-natal, imunização, entre outros. O posto, 14° a ser entregue entre os 16 prometidos, também recebeu climatização e reforma do entorno, para melhor acomodação dos pacientes.

O posto já era reivindicado há certo tempo pela população. Nadja Viana, 80, que se diz uma das primeiras moradoras do condomínio Morada dos Bosques, na avenida Paulino Rocha, lembra das dificuldades enfrentadas para conseguir atendimento médico. “[o posto mais próximo] Era muito longe. Tinha que pegar uma condução, ou então tinha muita gente que ia a pé lá para o Barroso, que é muito longe. A cada dia isso aqui está melhorando”, conta a aposentada.

Além dos serviços de saúde, a região do posto também recebeu reformas na praça e em todo o entorno de onde a UBS está localizada, conforme o titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias.

Entre os principais pontos das reformas estão a repavimentação e a drenagem da Paulino Rocha. O local, que era historicamente conhecido por ser um dos mais críticos pontos de alagamento espalhados pela cidade, tem recebido obras desde de 2020.

Entrega do novo posto de saúde no bairro Cajazeiras Crédito: Matheus Souza

“Até pouco tempo atrás, a mídia vinha fazer aqui imagens de alagamento que tinham nesta região. Essa área aqui está toda pavimentada, toda organizada. Tem uma grande praça com jardim de chuva que é para absorver a água e melhorar a infiltração, em uma obra ecológica. A gente está entregando aqui, além do posto, toda uma área de convivência”, comenta o secretário.

O titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Galeno Taumaturgo, destacou, durante o evento, a amplitude dos serviços disponibilizados. “Esse é um posto que vem realmente no modelo construído pela Seinf, que vem no modelo padrão, com todo ambiente climatizado, então é um posto que traz ao paciente SUS todo o carinho e todo o cuidado que ele merece ter”, acrescenta o secretário.

Posto faz homenagem a padre da região

O nome da unidade “Alberto Trombini”, foi posto em homenagem a um importante padre que trabalhava na paróquia São Diogo, um dos pontos de referência do bairro. Falecido em 2012, o sacerdote deixou seu nome gravado não só no posto de saúde, mas também na história da assistência social do bairro.

“Padre Alberto veio de Brasília com um trabalho social de muita grandeza. Chegando aqui em Fortaleza, ele foi muito pelo social. Procurou edificar uma obra que ficasse no coração da família cearense e ele conseguiu. Primeiro foi a creche que tem no Barreirão, depois ele sonhou com o santuário que tem aqui do lado. O padre Alberto, para o social, foi muito grande. Espiritual não tem nem o que falar”, lembra o paroquiano e morador do Cajazeiras há quatro décadas, Lucieudo Ribeiro, 54.