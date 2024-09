Intervenção no trânsito para o desfile de 7 de setembro começa a partir de hoje na avenida Beira Mar

Foto: FCO FONTENELE DESFILE cívico-militar ocorre anualmente na Beira Mar

Os 202 anos da Independência do Brasil serão celebrados no próximo sábado, 7 de setembro, e, tradicionalmente, a data é marcada pelos desfiles cívicos em homenagem ao marco. Em Fortaleza, a marcha ocorre na avenida Beira Mar e tem previsão de início às 8h30min. A programação começa com o desfile das escolas e instituições civis, seguido do Exército Brasileiro. As Forças de Segurança encerram o momento.

Por causa das comemorações, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) fará o controle do tráfego na região. O trabalho terá início a partir das 20horas de hoje, 6, quando o estacionamento ao longo da Beira Mar, no trecho entre a avenida Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes, será coibido. Participam do plano operacional de trânsito 220 agentes e orientadores. Estes devem auxiliar na circulação dos pedestres que estarão na avenida Beira Mar e entorno.

Além dos ônibus que já circulam no local, está previsto reforço da frota com 21 coletivos extras à disposição do controle operacional nos terminais de integração.

Às 5h30min do sábado, 7, serão iniciados os bloqueios para auxiliar a chegada das tropas militares e dos alunos que participarão da marcha. A principal interdição ocorrerá ao longo das avenidas Alberto Nepomuceno, Pessoa Anta, Almirante Barroso, Historiador Raimundo Girão, Beira-Mar e Abolição (no sentido Mucuripe/Centro).

Participam do cortejo a Força Expedicionária Brasileira (FEB); Escolas Municipais; Escolas Estaduais; Escolas Particulares; Associações e Projetos; Escolas Militares; Tropas Militares (Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros); Veículos Militares; e Cavalaria.

Os condutores que não irão acompanhar o evento deverão utilizar rotas alternativas. No sentido Centro-Mucuripe, as avenidas Pereira Filgueiras, Torres Câmara, Canuto de Aguiar, Padre Antônio Tomás e Santos Dumont estão entre as opções de tráfego.

Já no sentido Mucuripe-Centro, a orientação é optar por vias como as ruas Ana Bilhar, Deputado Moreira da Rocha, Tenente Benévolo, Padre Antônio Tomás ou Dom Luís.

A área de estacionamento para quem irá prestigiar o evento será nas vias transversais às avenidas Abolição e Monsenhor Tabosa. Já os ônibus que levarão os participantes do desfile deverão ser direcionados para a avenida Abolição, onde farão o embarque e desembarque.

Transporte Público



A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que destacou 21 veículos extras à disposição do controle operacional nos terminais de integração, a partir das 6 horas. O objetivo é facilitar o deslocamento da população ao desfile cívico-militar e às praias.

Devido à interdição da avenida Antônio Justa, no trecho entre a Abolição e a rua Leonardo Mota, as linhas de ônibus seguem o desvio de itinerário de acordo com a AMC.

As linhas 029, 076 e 079, quando trafegarem no sentido Volta, seguem pela avenida Ant. Justa, rua Vicente Leite, rua Ana Bilhar, rua Barbosa de Freitas e segue o itinerário oficial.

A linha 096, quando trafegar no sentido Ida, desvia pela avenida Desembargador Moreira, avenida Abolição, rua José Napoleão, avenida Ant. Justa e segue o itinerário oficial.

A linha 012, quando trafegar no sentido Volta, deve seguir pela Abolição, rua Júlio Ibiapina, avenida Ant. Justa, rua Vicente Leite, rua Ana Bilhar, rua Barbosa de Freitas e segue o itinerário oficial.

A linha 120, quando trafegar no sentido Ida, deve seguir pela avenida Antônio Justa, rua Vicente Leite, rua Ana Bilhar, avenida Desembargador Moreira e segue o itinerário oficial.

Já a linha 903, quando trafegar no sentido Volta, segue pela Abolição, rua José Napoleão, avenida Ant. Justa e segue o itinerário oficial.

A linha 1203, quando trafegar no sentido Volta, segue pela avenida Desembargador Moreira, Avenida Abolição, rua Júlio Ibiapina, avenida Senador Virgílio Távora e segue o itinerário oficial.

Confira as linhas afetadas: