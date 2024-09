Reforma da Praça do Ferreira ainda não tem data para começar

Foto: FÁBIO LIMA PRAÇA DO FERREIRA apresenta problemas como piso soltando

A reforma da Praça do Ferreira, em Fortaleza, ainda não começou. Anunciada em novembro do ano passado, a revitalização do coração da Capital cearense estava prevista para ser entregue antes do início das festas de Natal e Ano Novo.

O projeto foi apresentado como uma parceria entre a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza e a gestão municipal, durante evento realizado na Academia Cearense de Letras (ACL), ao fiml de 2023.

Segundo o presidente da CDL, Assis Cavalcante, as melhorias devem ser na pavimentação, na iluminação e no acesso de pedestres ao logradouro. Ele diz que o objetivo é aumentar o fluxo de pessoas no local, tanto durante o dia quanto no turno da noite, quando o número de pessoas no local costuma diminuir.

Para atrair o público à Praça durante o dia, algumas medidas incluídas no projeto, de acordo com Assis, serão o plantio de novas árvores para sombreamento e a troca do piso por pedras menores, de maior fixação. Foram propostas ainda uma pesquisa para saber quais itens o público gostaria de comprar durante a noite e a substituição da iluminação do local, que deverá ser semelhante à da avenida Beira-Mar.

O local também deverá ter uma fonte seca, como a da Praça José de Alencar, e uma ligação com a rua Floriano Peixoto.

Os pontos destacados são problemas recorrentes. O POVO esteve na Praça durante a manhã de quinta-feira, 5, e, em cerca de uma hora, foi possível observar buracos no piso, bancos quebrados e lixo espalhado pelo espaço.

As pessoas em situação de rua são um ponto que já havia sido destacado pelo O POVO em matéria de janeiro deste ano. De acordo com a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), aproximadamente 320 pessoas em situação de rua que circulam pela Praça do Ferreira. Conforme a pasta, o público é acompanhado semanalmente pelo Centro de Referência para População em Situação de Rua, Consultório na Rua, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas.



Projeto para reforma é entregue à Prefeitura

Dez meses depois de anunciado, o projeto arquitetônico da reforma foi entregue à Prefeitura de Fortaleza na primeiro semana de setembro, conforme informado pela CDL. O documento agora deverá ser analisado pela Prefeitura, que aceitará ou não os termos propostos para a revitalização do espaço público.

O POVO questionou a Secretaria da Gestão Regional (Seger) sobre as obras, mas não houve resposta até o fechamento da página.



Obras no fim do ano preocupam vendedores



Com a proximidade das festas de Natal e Ano Novo, quando o fluxo no Centro aumenta e, consequentemente, as vendas, a possibilidade de uma obra tem preocupado quem trabalha no local.

“Como a gente trabalha dependendo do fluxo de pessoas aqui na Praça, seria complicado e iria prejudicar bem as nossas vendas. Uma obra sempre é complicada, principalmente nesta época do ano”, comenta Priscila Mendes, 29, que trabalha no bairro.

A CDL reforça que a reforma deve atrair mais clientes. “Eu não posso dizer se [a obra] vai atrapalhar. Existe um ânimo de que tudo que fizer nela vai ser bom para o varejo. Vai atrair mais pessoas para o Centro”, reforça o presidente da CDL, Assis Cavalcante.