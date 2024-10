Estado entrega bicicletas, viaturas e caminhões-tanques para reforço contra o crime no Ceará

Foto: Helene Santos/Governo do Ceará SOLENIDADE de entrega dos equipamentos ocorreu no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp)

Para intensificar o patrulhamento e reforçar as ações de segurança do Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) entregou 193 equipamentos para atuar nas ações contra o crime no Estado. A entrega ocorreu em solenidade nessa sexta-feira, 4, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

Ao todo, foram 41 viaturas e 150 bicicletas e duas carretas-tanque para a Polícia Militar do Ceará (PMCE), Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP) e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Até 2026, o Estado pretende entregar 1.515 novas viaturas.

De acordo com o chefe do Executivo, os equipamentos foram entregues para garantir que os agentes de segurança tenham melhores condições de trabalho para atuar nos serviços de combate ao crime. “O momento é de fortalecimento de estrutura, de material, de equipamento para as forças de segurança do estado do Ceará e para possam prestar os serviços com objetivo central de reduzir os índices de violência”, disse.

No novo efetivo de equipamentos na Segurança Pública, o Policiamento Ostensivo Geral e as bicicletas para o Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) e Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) receberam 16 viaturas e 150 bicicletas.

Para ampliar a frota do sistema penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP), foram entregues 20 viaturas, sendo dez para o Grupo de Ações Penitenciárias (GAP), duas para o Grupo de Operações Regionais do Cariri (Gore) e oito para a Polícia Penal.

Segundo o titular da SAP, Mauro Albuquerque, as novas viaturas devem entrar em operação de forma imediata. “Essas viaturas já vão entrar em operação realizando diversas atividades. Desta maneira, seguiremos entregando um serviço de qualidade para a população cearense”, comenta.

O secretário da Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, disse que o objetivo é buscar, por meio dos novos equipamentos, reduzir a criminalidade no Estado.

“Podem observar que são viaturas, carros e bicicletas de enfrentamento às adversidades, como incêndios, e outros eventos naturais, para intensificar o trabalho que está sendo feito, com a direção correta e que nos desafia a buscar cada vez mais uma redução da criminalidade”, disse.

Para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, foram entregues mais quatro viaturas de combate a incêndio, sendo duas viaturas de busca e salvamento e outras duas com suporte de água de 12 mil litros e bomba de 500 rpm. Já o Ciopaer, passa a contar com um novo caminhão de abastecimento e duas carretas-tanque abastecedoras.

Diminuir os índices de homicídios ainda é um desafio, diz Elmano

O governador Elmano de Freitas afirmou que ainda há um trabalho intenso para reduzir os índices de violência no Estado, mesmo com a redução de 3,75% no número de homicídios no último mês de setembro na comparação com setembro de 2023.

No mês passado, foram registrados 231 assassinatos, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgados ontem, 3. Segundo o governador, será necessário ainda mais profissionais de segurança e mais equipamentos para que os agentes tenham mais condições de trabalho.

“Aumentamos as diárias das nossas forças de segurança, nos permitimos o melhor uso de hora extra para ter reforço operacional, com várias operações nos finais de semana e nós estamos percebendo uma redução, mas com desafios muitos grandes. Os índices ainda nos deixam com muitos desafios para alcançarmos aquilo que nós queremos, que sejam índices mais aceitáveis”, pontua.