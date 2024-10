Mascotes de clubes cearenses visitam crianças internadas no IJF

Foto: FÁBIO LIMA MASCOTES do Ferroviário e do Fortaleza visitaram crianças no IJF

As crianças internadas no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, tiveram uma surpresa especial nessa quinta-feira, 10, Por volta das 9 horas, cerca de 25 internos da ala pediátrica do hospital foram visitados pelos mascotes do Fortaleza, o Juba e a Stella, e do Ferroviário, o Tutuba.

Os mascotes foram recepcionados com alegria pelos pequenos, que puderam conhecer, tirar fotos e conversar com os representantes dos times da Capital. A visita foi uma surpresa organizada pelo hospital para os internos e integra a programação da Semana da Criança na instituição.

"Já conhecia eles [Juba e Stella], mas a gente tirou fotos, vou poder mandar no grupo da família, dos amigos. Foi uma surpresa", conta Samuel Araújo, 13, torcedor do Fortaleza.

Além de Juba, Stella e Tutuba, o mascote do Ceará Sporting Club, Vovô, também participaria do evento, mas não pôde devido a um imprevisto. Sem a presença do alvinegro, alguns torcedores do Mais Querido aproveitaram a visita para cutucar os rivais tricolores.

O mais eufórico deles foi Adryan Caik, 11, que mesmo com o fêmur machucado por causa de uma queda, não parou de vibrar no leito ao som de “Liga pro Zoológico”, música entoada pela torcida do Ceará em provocação ao clube do Pici. "Foi a festa do torcedor, né? Também tem que provocar, faz parte da rivalidade, mas eu gostei [da visita]. Foi uma provocação bem legal", contou o pequeno alvinegro.

Semana das Crianças reúne atrações no Hospital

Desde a última segunda-feira, 7, as crianças internadas no Instituto Doutor José Frota têm participado de diversas atrações nos leitos do Hospital. Nesta semana, também passaram pelo IJF o Sexteto 4 Patas, com pet terapia e palhaços da Escola Pública de Circo Vila das Artes, com apresentações infantis.

“Essa semana das crianças está sendo maravilhosa, não só para ela, mas também para outras crianças. É um momento de distração, de brincadeira, porque você ficar só em cima da cama é um pouco entediante. Criança é cheia de energia”, conta Jaqueline Oliveira, 39, que acompanha a filha Ana Letícia, 8, internada há 11 dias após uma queda de bicicleta.

Confira imagens da visita dos mascotes:

FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-10-2024: Mascotes de clubes de futebol visitam pacientes pediátricos do IJF. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-10-2024: Mascotes de clubes de futebol visitam pacientes pediátricos do IJF. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-10-2024: Mascotes de clubes de futebol visitam pacientes pediátricos do IJF. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-10-2024: Mascotes de clubes de futebol visitam pacientes pediátricos do IJF. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-10-2024: Mascotes de clubes de futebol visitam pacientes pediátricos do IJF. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-10-2024: Mascotes de clubes de futebol visitam pacientes pediátricos do IJF. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-10-2024: Mascotes de clubes de futebol visitam pacientes pediátricos do IJF. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-10-2024: Mascotes de clubes de futebol visitam pacientes pediátricos do IJF. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-10-2024: Mascotes de clubes de futebol visitam pacientes pediátricos do IJF. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-10-2024: Mascotes de clubes de futebol visitam pacientes pediátricos do IJF. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

As ações seguem até o próximo sábado, data em que é comemorado o Dia das Crianças. O calendário prevê animações feitas com voluntários do IJF e palestras sobre direito da criança para internos e acompanhantes.

O divertimento dos internos durante a permanência na ala pediátrica é uma preocupação do hospital também nos outros meses do ano. Com brinquedoteca próxima aos leitos, o local disponibiliza carros, bonecas e outros brinquedos para as crianças se distraírem durante o tratamento.

Médicos alertam para cuidados com crianças

Só neste ano, mais de 10.900 pacientes com até 14 anos de idade deram entrada no IJF. Entre os problemas atendidos no hospital, as quedas têm o maior número de registros, motivando 47% das entradas na ala infantil do Instituto.

“É muito comum. Às vezes a criança brinca na rua e sofre algum politrauma, atropelamento, corre atrás de uma bola ou alguma coisa assim, então aqui a gente recebe crianças de variadas formas, desde crianças com acidentes menores até crianças realmente bem graves. É muito importante a supervisão do adulto durante a brincadeira”, conta a otorrinolaringologista do IJF, Raquel Lima Verde.

Outra causa muito recorrente de atendimentos na unidade é a ingestão de objetos pequenos, como partes de brinquedos, pedaços de utensílios domésticos e acessórios, como anéis, brincos e miçangas.

Responsáveis por mais de 1.400 internações de crianças este ano, os engasgos com esses utensílios podem variar entre situações mais simples a grandes complicações, como explica Raquel.

“Eles engolem de tudo, moedas, anéis, parafusos… mas o que é mais perigoso? São aquelas pequenas baterias. Além do corpo estranho em si, elas liberam uma substância tóxica que causa muita lesão, perfuração, que aí podem causar algo mais perigoso”, pontua a médica.

Veja dicas para evitar acidentes com crianças:

Quedas

- Supervisão constante de crianças em locais altos;

- Instalação de grades e redes de proteção em escadas e janelas;

- Evitar imóveis próximos a janelas ou sacadas.

Engasgo e ingestão de objetos

- Adquirir brinquedos adequados à idade, feitos de materiais resistentes e sem peças pequenas para crianças menores de 3 anos;

- Manter objetos pequenos, como botões, moedas, baterias e pilhas fora do alcance;

- Cortar alimentos em pedaços e ensinar as crianças a mastigar bem.

Trânsito

- Não transportar crianças menores de 10 anos em motocicletas, mesmo em curtas distâncias;

- Utilizar cadeirinhas ou assentos de elevação no transporte de crianças em automóveis;

- Segurar a mão da criança ao atravessar ruas e ensinar sobre o uso das faixas de pedestre.

Intoxicações

- Guardar produtos de limpeza, medicamentos e cosméticos fora do alcance das crianças;

- Manter os produtos em suas embalagens originais, devidamente rotulados

- Ensinar as crianças sobre os riscos de plantas venenosas, que não devem ser colocadas na boca;

- Manter os ambientes limpos e organizados para evitar o aparecimento de escorpiões, aranhas e cobras, assim como usar roupas e equipamentos de proteção em áreas de risco.

Queimaduras e choques elétricos

- Evitar deixar panelas com o cabo voltado para fora do fogão e não transportar líquidos quentes com crianças por perto;

- Afastar fontes de calor, como fósforos, isqueiros, ferros de passar e secadores de cabelo;

- Colocar protetores em todas as tomadas acessíveis às crianças;

- Manter fios elétricos, como extensões e carregadores, fora do alcance das crianças.