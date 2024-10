Comerciantes temem nova queda de árvore na avenida Duque de Caxias

Foto: FÁBIO LIMA RAIZES da árvore que caiu seguem na avenida após cerca de um ano do acidente

Uma árvore de grande porte tem preocupado comerciantes da avenida Duque de Caxias, no Centro, de Fortaleza. Situada próximo ao cruzamento com a Tristão Gonçalves, a árvore tem aparentado queda de folhas e avanço da raiz sobre a pista onde circulam veículos.

Este não é o primeiro caso de problemas com árvores de grande porte na avenida. Há cerca de um ano, outra árvore caiu sobre a via, causando transtornos. As raízes do vegetal seguem até hoje no canteiro central, e diariamente lembram os lojistas sobre os perigos causados pela falta de cuidados com a vegetação.

“Está aí. Toda a raiz aí. Não vieram [retirar]. Colheram só a árvore e a raiz ficou aí. Essa daqui também. Você vê que ela está pendendo para esse lado aqui. Cortaram só uma parte ali. Qualquer dia desses ela [cai]”, conta Franciane Bezerra, 54, proprietária de uma lanchonete na Duque de Caxias.

Assim como Franciane, outros empreendedores do quadrante convivem à sombra da árvore que já caiu e da possibilidade de um novo acidente. Entre eles está Jurandir Lima, 32, dono de um bar em frente à árvore com suspeita de queda.

Receoso com o possível acidente que venha a atingir seu estabelecimento, bem como uma antiga sede dos Correios ao lado, o proprietário reclama da ausência de cuidados prévios da Gestão Municipal, que de acordo com ele, precisam ser reforçados.

“Nunca vem ninguém. Eles só vêm depois que cai e faz os estragos. Nunca faz nada antes, só depois que cai, depois que destrpói é que vem tentar resolver. Eu acho que tem que fazer é antes mesmo. Tem que analisar antes de cair. Pessoal só faz depois que cai”, pontua.

Quedas de árvores em Fortaleza

Acidentes deste tipo não são novidade em Fortaleza. Só na última segunda-feira, 21, duas árvores caíram na cidade, gerando prejuízos a vias públicas e propriedades privadas.

A primeira delas foi no bairro Floresta, onde uma árvore tombou e destruiu parte do telhado de uma residência na rua Abelardo Ferreira. Ainda não há confirmação de feridos no acidente. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Além desta, uma outra árvore, desta vez na rua Floriano Peixoto, Centro, rompeu a calçada e caiu sob a pista. Devido ao grande porte, o tronco interrompeu o tráfego de veículos no acesso à avenida 13 de maio, próximo ao Habbib´s e precisou ser removido por equipes do CBMCE e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Árvore não apresenta risco de queda, diz Prefeitura

Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), informou que enviou uma equipe para realizar vistoria da árvore citada pelos comerciantes. De acordo com a pasta, o vegetal apresenta crescimento natural das raízes, sem indicação de corte, alargamento do caule, ou risco de queda.

Em nota, a Seger também atestou o início dos procedimentos necessários para a retirada da raiz da árvore caída que permanece no local e afirmou que a poda dos galhos secos será incluída na programação.

“A manutenção das árvores em Fortaleza é feita tanto de maneira preventiva quanto mediante solicitação, atendendo a todos os bairros da cidade. Essas atividades são realizadas por equipes especializadas que inspecionam as condições das árvores em áreas públicas, garantindo que as podas sejam executadas adequadamente, seja para correção, limpeza, tratamento de parasitas ou para desobstruir semáforos e iluminação pública”, complementa o texto.

Ainda de acordo com a pasta, 12.252 podas foram realizadas até setembro desde ano, além de 951 recolhimentos de árvores caídas em decorrência de chuvas, ventos fortes, cortes indevidos para obras e podas irregulares. Questionada sobre o número de árvores em suspeita de queda na Cidade, a Seger não emitiu resposta.

Quedas de árvores: o que fazer?

Os moradores que suspeitarem de riscos de queda de árvores em vias públicas da Capital podem solicitar os serviços de poda e manutenção realizados pela Prefeitura, através do número 156 ou nas Centrais de Acolhimento das Regionais.

Em casos de árvores já caídas ou recolhimento de galhos, a gestão municipal pode ser acionada através do Whatsapp (85) 9 8682-2269, canal exclusivo para que o cidadão envie fotos, vídeos e o endereço da ocorrência.

Em caso de incidentes noturnos, em finais de semana ou feriados, o serviço deve ser acionado diretamente pelo Corpo de Bombeiros, no telefone 193.