Com prazo para novembro, estátuas da Praça dos Leões seguem longe da restauração concluída

Foto: FÁBIO LIMA RESTAURO das leoas e dos leões da praça, no Centro de Fortaleza, será finalizado em 2024

As estátuas da Praça General Tibúrcio, conhecida como Praça dos Leões, no Centro de Fortaleza, estão em processo de restauração desde julho deste ano. Conforme a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) divulgou na época, a conclusão dos serviços de conservação e restauro das estátuas da Praça dos Leões estava prevista para novembro.

No entanto, frequentadores da praça apontam lentidão nos trabalhos e duvidam que o prazo será cumprido. Na última segunda-feira, 4/11, a Prefeitura de Fortaleza informou que a restauração das estátuas foi reprogramada para ser concluída até o final de 2024.

Além dos icônicos leões que dão o nome popular à praça, o local possui uma escultura em homenagem ao General Tibúrcio, militar cearense conhecido por sua atuação na Guerra do Paraguai. O monumento, datado de 1888, foi o primeiro erguido em Fortaleza. O local também abriga o túmulo do General e outros itens históricos, como a escultura da escritora Rachel de Queiroz.

Por ser um equipamento tombado como patrimônio, qualquer intervenção no equipamento é uma responsabilidade da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor). Na época em que a restauração das esculturas foi anunciada, O POVO foi ao local e constatou que a maioria das obras estava oxidada, pichada e com pintura descascando.

Já a escultura "Criança com Golfinho", representada por uma criança tocando uma trompa sobre um peixe, estava quebrada no interior da câmara subterrânea sob o túmulo de General Tiburcio.

De acordo com o que foi divulgado pela Secultfor, em dezembro de 2023 uma empresa especializada em serviços de restauro foi contratada para realizar a conservação das peças. O investimento foi de cerca de R$ 343 mil.

Com a chegada do prazo estipulado pela Prefeitura, O POVO retornou à Praça dos Leões na manhã da última segunda-feira e constatou que dois dos três leões da praça já estavam com o processo de restauração concluído. As duas peças, que se localizam ao lado do Museu do Ceará e ao lado da Academia Cearense de Letras, foram repintadas.

Veja antes e depois dos leões reformados:

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-112024: Monumentos da praça dos Leões estão passando por reforma. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Já o terceiro e maior leão, que se localiza na esquina entre as ruas São Paulo e Sena Madureira, ainda está em estágio inicial de recuperação. Uma equipe estava trabalhando na própria praça e utilizava uma estrutura metálica para auxiliar nos serviços.

O vendedor de livros Michel Wellington, 47, que trabalha na praça há mais de 30 anos, aponta a lentidão nos trabalhos. “Os leões estão em restauração, e parece que há planos para mexer na estátua da Raquel e do General Tibúrcio. Eu acredito que não vão entregar até esse mês, porque estou vendo que o trabalho está muito lento. Mas espero que consigam”, aponta o vendedor.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-112024: Praça dos Leões está passando por reforma. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O aposentado Francisco de Assis, 65, frequenta atualmente a praça para conversar com amigos e passar o tempo. Nos anos 1970, ele trabalhava no local como comerciante e lembra que, naquela época, as esculturas eram mais conservadas.

“Antigamente, elas estavam melhores, mas chegaram nesse estado e precisavam de manutenção forte. Provavelmente (a conclusão) vai ficar para o ano que vem. Aqui é um patrimônio histórico e deveria ser mais bem cuidado”, comenta.

Em nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que a restauração das estátuas deve ser finalizada até o fim deste ano. “As esculturas da Praça dos Leões estão passando por processos de conservação e restauro, realizados por equipe técnica especializada. Durante o processo, alguns elementos receberão camadas de materiais protetivos e nenhum deles foi retirado do local”, declarou.

Quanto ao investimento, a Secultfor reiterou que o valor previamente divulgado permanece, de R$ 343 mil.

Obras no entorno da Praça dos Leões

Ao lado da Praça dos Leões, também está sendo realizada a requalificação da Praça da Academia Cearense de Letras (ACL). A obra prevê a drenagem da área, instalação de novo piso em pedra Cariri, além da construção de muretas, novo mobiliário urbano, pintura, novos pontos de iluminação e paisagismo.

A assinatura da ordem de serviço foi feita em janeiro de 2024. Na época, foi anunciado que os trabalhos seriam custeados por um “pacote de reformas da gestão municipal que prevê mais de R$ 50 milhões em investimentos na revitalização de praças e areninhas até 2024”.

Praça da Academia Cearense de Letras (ACL) está em reforma Crédito: Joao Filho Tavares

O prefeito José Sarto (PDT) havia informado que a reforma da praça deveria durar cinco meses. Segundo a Prefeitura, os serviços agora estão 70% concluídos e devem ser entregues até o final do ano.

Também estão sendo requalificadas ruas ao redor da praça: rua Guilherme Rocha (entre rua do Rosário e rua Floriano Peixoto), rua Pedro Borges (entre rua Sena Madureira e rua Floriano Peixoto), rua General Bezerril (entre rua Guilherme Rocha e rua Perboyre e Silva) e rua do Rosário (entre rua Guilherme Rocha e rua Perboyre e Silva).

A reforma inclui troca do pavimento antigo por piso intertravado, itens de acessibilidade, instalação de mobiliário urbano, novos jardins, calhas para direcionamento das águas da chuva e meio-fio renovado. O prazo para entrega também será em dezembro deste ano, último mês de Sarto à frente da Prefeitura de Fortaleza já que não conseguiu ser reeleito.



