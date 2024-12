Personagem da história popular cearense, o bode Ioiô era retirante, tendo chegado à Capital com uma família que fugia da seca do 15. Acompanhava as rodas de conversa e bebida. Foi transformado em instrumento de protesto/chacota políticas. Na época da eleição em cédula de papel, dizia-se que tinha tido votos para ser eleito vereador. Morreu no fim de 1931, acredita-se que de velhice, embora tenham havido outras versões. (Colaborou Érico Firmo)