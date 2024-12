Dia D mobiliza população contra a dengue na Praça do Ferreira

Foto: AURÉLIO ALVES COMBATE contra a dengue: ação na Praça do Ferreira

As lojas do Centro de Fortaleza, às 8 horas, começavam a receber os primeiros clientes. Mas no sábado, 14, na Praça do Ferreira, os comerciantes não eram os únicos que esperavam a população: fixada no local, a tenda para o Dia D de mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti também aguardava os fortalezenses.

A iniciativa, que une o Governo Federal, estados e municípios, busca conscientizar o público sobre as medidas necessárias para a contenção de focos do mosquito e prevenção da transmissão da dengue, zika e chikungunya.

“Hoje, cerca de 75% dos recipientes que contêm as larvas e, consequentemente, vão causar a reprodução dos vetores, estão dentro ou próximos aos domicílios. Então, a gente precisa intensificar o combate nesses espaços”, considera o diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde, Edenilo Baltazar Barreira Filho.

“Já acompanhamos a nível nacional a curva da doença no País e resolvemos antecipar essas ações, justamente com o objetivo de diminuir o número de casos com o início da estação chuvosa aqui na região Nordeste”, completa.

Até o dia 27 de novembro, o Brasil registrou 6.578.123 casos prováveis de dengue em 2024. “É um grande dia de mobilização nacional para o controle das arboviroses, mas o estado do Ceará, durante todo o ano, vem fazendo um trabalho educativo com a nossa população”, explica a secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho.

Fortaleza começa a aplicação da 2ª dose da vacina contra a dengue após atingir 4,79% da meta na 1ª fase | SAIBA MAIS

Dia D vai além da dengue: atualização da caderneta vacinal e outros serviços



A data de conscientização se estendeu além da entrega de panfletos sobre as arboviroses e a exposição do ciclo do mosquito Aedes. Para alguns transeuntes, o foco era atualizar a caderneta vacinal ou tirar dúvidas jurídicas com a Defensoria Pública.

Esperando o seu atendimento, o massoterapeuta Edson Luna, 54, estava apenas passeando no centro da cidade quando notou a tenda. “Eu vi um caminhão parado ali e disse: ‘deve ter alguma coisa’. Então, queria ver se tenho alguma vacina pendente para tomar”.

A animação ao descobrir os serviços gratuitos também deixou a diarista Tatiana Alves, 43, de bom humor. Com um sorriso no rosto, aponta para a fila de um corte de cabelo: “Sempre era pra ter (ações de prevenção), porque às vezes não tem no bairro. Mas você vem aqui pro centro, uma pequena passagem, e dá certo, né? Já me sentei aqui e agora vou esperar para cortar o cabelo”.

“Minha vacina já está em dia, graças a Deus. Eu sou hipertensa, tenho pressão alta, então eu vou no posto saber como estão as vacinas, sempre gosto de olhar como está”, acrescenta.

Entre as atividades disponíveis, a “Van dos Direitos” da Defensoria Pública fez a sua passagem no Centro de Fortaleza para oferecer assistência jurídica.

“As pessoas podem procurar essa van para saber como está um processo em andamento. Se não tem processo, mas vai dar entrada, vai ser orientado sobre quais documentos devem ser providenciados para que se ingresse com essa ação”, descreve o defensor público Leandro Bessa.

“É uma forma de descentralizar, dar capilaridade ao serviço. O Projeto Acolher acontece toda sexta-feira e hoje, excepcionalmente, estamos no sábado, na Praça do Ferreira”, explica.