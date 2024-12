Com entrega de obras prevista para dezembro, Horto e Zoológico de Fortaleza seguem fechados

Foto: Samuel Setubal A empresária Zirlane Gadelha tentou visitar o zoológico com sua filha e o neto, de três anos, mas encontrou o espaço fechado

O Parque Ecológico do Passaré, em Fortaleza, que também inclui o Zoológico Municipal Sargento Prata e o Horto Florestal Falconete Fialho, abriga diversas espécies de fauna e flora nativas. Em obras de expansão e requalificação desde março de 2023, a conclusão estava prevista para este mês de dezembro.

Até o momento, contudo, não há sinais de conclusão total. Segundo o canal de comunicação do Parque, sequer há uma data definida para reabertura.

Com cerca de 291 mil m², o Parque Ecológico do Passaré é considerado um importante espaço de lazer, contato com a natureza e promoção da educação ambiental. O POVO visitou o local, na manhã da quinta-feira passada, 19. Contudo, o local permanecia fechado para visitação.

Np acesso pela Av. Prudente Brasil, funcionários informaram que a entrada está restrita a funcionários desde o início das obras. Um folheto com o contato do Setor Social da obra (+55 85 9296-8049) é distribuído para informações, reclamações, sugestões ou elogios. Ao contatar o número via WhatsApp, a informação é de que não há previsão de abertura do zoológico devido às reformas em andamento.

Moradora de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a empresária Zirlane Gadelha, de 52 anos, também esteve no local. Ela reservou o dia para visitar o Zoológico com sua filha e o neto, de três anos.

Horto Municipal de Fortaleza se encontra fechado há mais de dois anos Crédito: Samuel Setubal Empresária com o neto: visita frustrada Crédito: Samuel Setubal Horto Municipal de Fortaleza se encontra fechado há mais de dois anos Crédito: Samuel Setubal

“Eu já tinha levado ele em um zoológico quando ele tinha um aninho, ele é apaixonado por animais. Achei que, nas férias, seria importante esse contato com a natureza. Pesquisei no Google e constava que estava aberto. Ao chegar aqui, nos informaram que está em obras e sem previsão de reabrir”, relata.

A visitante Zirlane viu na Internet que o Parque estava aberto, mas chegando lá viu que o equipamento estava fechado para visitação Crédito: Google/Reprodução

Zirlane também destaca a frustração ao tentar visitar o Horto Florestal, que faz parte do complexo: “Queria ver as mudas de plantas e comprar algumas. Há uns anos, já tinha vindo aqui e comprado uma mangueira. Perguntei se poderia ir até o local de venda das plantas, mas me disseram que estava tudo fechado também.”

O Horto, com 8,6 hectares, produz mais de 275 espécies de plantas para o paisagismo e compensações ambientais da Cidade, incluindo mudas florestais, frutíferas, ornamentais e da caatinga. Já o Zoológico abriga cerca de 200 animais de 53 espécies, principalmente em situação de vulnerabilidade ou incapazes de retornar ao habitat, como o macaco-prego, a arara vermelha, o tucano, e felinos como a onça parda, o gato mourisco e a jaguatirica.

Moradores cobram reabertura do Parque do Passaré

Embora os portões estejam fechados, ainda é possível observar uma grande quantidade de mudas ao redor do Parque. O avanço das obras também pode ser percebido por playgrounds e novas estruturas construídas. Contudo, ainda há funcionários trabalhando na parte posterior do Parque, especialmente na instalação de passeios com piso intertravado.

Moradores da redondeza lamentam o impacto do fechamento prolongado. Joetan Ferreira, 54, que mora bem de frente para o Parque comenta que o local era muito utilizado para a prática de caminhadas e piqueniques. “Nós tínhamos visto na Internet que iria inaugurar ainda este mês. Se for uma reforma para melhorar, vale a pena. Mas está demorando muito. Esse lugar poderia atrair muita gente e valorizar a região", disse.

O morador faz referência a uma postagem do prefeito José Sarto, publicada no início do último mês de novembro. Na ocasião, o gestor declarou que as obras do Parque Ecológico do Passaré estavam 84% concluídas. A previsão era que fossem entregues neste mês de dezembro.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, estava previsto o investimento total de R$ 32,4 milhões.

Horto Municipal de Fortaleza se encontra fechado há mais de dois anos Crédito: Samuel Setubal Horto Municipal de Fortaleza se encontra fechado há mais de dois anos Crédito: Samuel Setubal Horto Municipal de Fortaleza se encontra fechado há mais de dois anos Crédito: Samuel Setubal Horto Municipal de Fortaleza se encontra fechado há mais de dois anos Crédito: Samuel Setubal

Já Aldinir Martins, 58, que mora aos fundos do Parque, relembra os momentos no local: “Visitei algumas vezes com a família. Meu sogro vinha me visitar e gostava muito de passear. As pessoas iam lá para fazer caminhada, visitar os animais e tudo mais. Era um bom local para passear e fazer piquenique”

Observando o local do lado de fora, enquanto caminha com seu cachorro, ele se diz preocupado com os animais do Zoológico. “Não sabemos como está a situação dos bichos. Está tudo fechado e a gente não tem informação sobre isso”, comenta.

Histórico das obras no Parque do Passaré

A primeira etapa das obras de urbanização do Parque Ecológico do Passaré iniciou em agosto de 2020 e requalificou 12 mil m². Com investimento de R$ 9 milhões, foram construídos calçadão, caramanchões, estacionamento, areninha, trilhas e equipamentos de lazer. Após a etapa ser concluída, em abril de 2022, o parque chegou a ser reaberto.



A segunda etapa começou em março de 2023 e foi orçado em cerca de R$ 23 milhões, conforme a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). As obras incluem novos passeios, portões de acesso e um prédio administrativo com Escola Ambiental, vestiários e centro de convivência. Além disso, estava prevista a ampliação do número de animais no zoológico, de 200 para 400.

O que diz a Prefeitura de Fortaleza

O POVO entrou em contato com a Prefeitura de Fortaleza para questionar sobre a entrega do equipamento e a situação dos animais. A matéria será atualizada assim que houver uma resposta.