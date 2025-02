Novo registro da rota Mucuripe-Le Havre; logotipos nos pacotes identificam cartéis

Em cada um dos 390 tabletes de cocaína apreendidos no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 6, dois desenhos impressos estavam sob a embalagem plástica que revestia a droga. Um deles, o desenho de um homem de smoking diante de uma carruagem, reproduz o logotipo de uma grife de luxo francesa, a Hermés Paris. A outra era a palavra One, estilizada, com o algarismo 1 sobreposto à perna da letra N.

As imagens coladas aos pacotes são insígnias usadas pelos narcotraficantes. Funcionam como uma digital dos cartéis. Identificam que aquelas são suas remessas dentro das rotas do tráfico nacional e internacional de entorpecentes. Podem até pertencer a mais de um traficante. O material poderá ajudar a Polícia Federal em informações como rastreio de origem, destino ou a propriedade da droga.

A reprodução do logotipo da grife francesa aparecia na maioria dos pacotes apreendidos no Mucuripe. Também sem indicação dos agentes da Receita de que seria ou não coincidência, os 416 kg da cocaína descobertos no porto de Fortaleza seriam desembarcados no porto francês de Le Havre, antes do Japão, destino final do navio que levaria a carga ilícita. Le Havre, na região da Normandia, é um dos principais portos da França. É citado como a principal porta de entrada de drogas no país, segundo registros de apreensões pelas autoridades brasileiras e francesas.

A rota Mucuripe-Le Havre usada pelos traficantes já tem pelo menos um registro anterior, até então o único detectado. Em maio de 2021, foram as autoridades portuárias da França que alertaram os fiscais aduaneiros do Brasil no Ceará. Cerca de 640 kg de cocaína haviam partido do porto de Fortaleza escondidos em um carregamento de manga num único contêiner. Que só foram detectados por escaneamento já no porto francês. Haviam passado despercebidos em águas brasileiras.

"Essas marcas variam muito. Têm a ver com as rotas específicas ou o grupo criminoso que produz a droga", destaca o professor Thiago Rodrigues, coordenador do Laboratório de Pesquisa em Segurança e Defesa nas Américas, da Universidade Federal Fluminense (UFF).

A catalogação é feita pelas autoridades policiais e portuárias, mas podem ter vida útil curta. "O mapeamento dessas marcas é importante, mas costuma caducar, porque não são sempre as mesmas. Alguns cartéis às vezes usam marcas de outros. Por exemplo, sabem que há chance de a droga ser interceptada. Isso incrimina outro grupo e despista a atenção policial", amplia Rodrigues.

O POVO mostrou os logotipos para fontes de inteligência policial e fiscal do Ceará, do Distrito Federal, do Rio Grande do Norte e de um país da União Europeia, que não reconheceram a quais cartéis ou grupos as imagens estariam associadas.