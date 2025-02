Gepe celebra 75 anos de divulgação da doutrina espírita e caridade no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA O GEPE realiza projetos de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social

O Grupo Espírita Paulo e Estevão (Gepe), referência no movimento espírita cearense, realiza, neste sábado, 15, o seminário “75 anos - Amor pela Causa e pela Casa”, a partir das 13h30min, em Fortaleza. A solenidade celebra os 75 anos de atividades da instituição, que atua na divulgação da doutrina espírita e realiza projetos de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social.

O evento contará com a presença de Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira (FEB) e Geraldo Campetti, vice-presidente da FEB, e deve reunir cerca de 320 voluntários na sede Água Fria, no bairro Luciano Cavalcante.

Leia mais Judeus reforçam a preservação ambiental em celebração do Ano Novo das Árvores com distribuição de mudas

Sobre o assunto Judeus reforçam a preservação ambiental em celebração do Ano Novo das Árvores com distribuição de mudas

O vice-presidente do Gepe, Hamilton Júnior, explica que a escolha temática do seminário representa a essência do que a comunidade envolvida nas atividades da instituição busca viver. Segundo ele, o evento também foi articulado para propagar o legado deixado pelo Gepe às gerações futuras.

“A gente entende que, muitas vezes, as pessoas têm amor pela causa. Qual é a causa? A doutrina espírita. Igual o meu irmão católico, o meu irmão evangélico, têm amor pela causa que é a Igreja Católica; que é a Igreja Evangélica. Mas, às vezes, as pessoas não têm amor pela casa; a casa, que é o objeto que ela frequenta para entender e conhecer a doutrina espírita. Então, eu não tenho causa se eu não tiver casa, porque a casa propaga a causa”, explica.

Atualmente funcionando com quatro sedes em Fortaleza, Hamilton Júnior explica que, na Capital, as sedes Piedade e Água Fria atuam primordialmente no fomento ao estudo da doutrina espírita. Nas sedes Messejana e Praia do Futuro, a atuação principal está no fomento à assistência social, com a distribuição de cestas básicas, sopões, além da oferta de atendimento médico e odontológico, reforço escolar e atendimentos terapêuticos específicos para idosos, todos de forma gratuita.

O trabalho realizado pela instituição conta com o apoio voluntário de aproximadamente 300 pessoas. Segundo Hamilton Júnior, a continuidade dos trabalhos do Gepe se deve ao retorno dos atendidos às funções de prestadores de serviços: “A maioria dos nossos voluntários é oriundo do nosso acolhimento. Eu, Hamilton, que hoje sou vice-presidente do Gepe, cheguei aqui pelo tratamento espiritual. Eu fui acolhido aqui. Passava por uma situação na minha vida, busquei o atendimento espiritual do Gepe (...). Estou melhor, o que eu posso fazer agora por vocês?”.

Assim como Hamilton Júnior, a jornalista Uyara Bernardo, 42, também foi acolhida pela instituição por meio do atendimento espiritual, e voltou para atuar como colaboradora. “Eu cheguei no Gepe entre 2009 e 2010, com alguns episódios de depressão e questões emocionais; e muita ansiedade. Antes, eu fazia o tratamento com medicamento, ou com terapias; já tinha começado a terapia, mas, depois eu fui perceber que o que eu sentia era algo mais profundo; existiam questões espirituais”, conta.

A consolidação da mudança na vida das pessoas, segundo a experiência de Uyara, parte do autoconhecimento fomentado pela doutrina espírita. “Eu vejo o Gepe como uma casa de luz dentro desse contexto que a gente vive, tão frágil (...) A gente atende crianças, atende famílias, jovens, pessoas que vão lá por causa da sopa, mas , na verdade, elas conseguem ter esse olhar para elas mesmas, para as questões da vida dela”, explica.

Serviço

Seminário “75 anos - Amor pela Causa e pela Casa”

Data: Sábado, 15 de fevereiro de 2025

Sede Água Fria: Rua Luiza Miranda Coelho, 743 - Luciano Cavalcante

Contatos: (85) 3273 3767 / (85) 9 9963 0743 / instagram.com/gepe.oficial

SERVIÇO

Seminário "75 anos - Amor pela Causa e pela Casa"

Data: hoje, 15 de fevereiro, às 13h30min

Local: Rua Luiza Miranda Coelho, 743 - Luciano Cavalcante

Informações: (85) 3273 3767 / (85) 9 9963 0743 / instagram.com/gepe.oficial

Sedes

Piedade, Água Fria, Messejana e Praia do Futuro são os bairros onde a instituição atua, diretamente