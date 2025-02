Carnaval sem dengue: campanha de conscientização realiza ações educativas nas estações de metrô

Foto: FÁBIO LIMA AÇÕES educativas e lúdicas procuram orientar a população

Uma campanha de conscientização com ações educativas para orientar a população sobre a prevenção das arboviroses foi iniciada nesta segunda-feira, 24, na estação de metrô do bairro Parangaba, em Fortaleza. A iniciativa integra a campanha “Carnaval sem dengue”, da Prefeitura de Fortaleza.

A iniciativa visa conscientizar as pessoas no período pré-carnavalesco, até o dia 28 deste mês, a fim de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti na Capital.

Durante a intervenção, os agentes da Vigilância Ambiental em Saúde, da Prefeitura de Fortaleza, passaram pelos vagões do metrô com uma banda que levava instrumentos musicais e caixa de som, nos quais tocavam paródias das marchinhas de carnaval. Assim, eles chamavam a atenção dos passageiros para orientar sobre as medidas preventivas contra o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya.

A iniciativa também foi executada no terminal do mesmo bairro. O coordenador do Núcleo de Educação em Saúde e Mobilização Social, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Josimar Albuquerque, afirma que a ação é importante para educar a população sobre a prevenção das arboviroses em um “local com grande fluxo de pessoas”.

Além do terminal e da estação de metrô da Parangaba, a campanha ocorrerá nos terminais da Messejana e Siqueira, nas rodoviárias de Messejana e Engenheiro João Thomé, e estação de metrô José de Alencar, no Centro de Fortaleza.

“A ideia é alertar a população, com essa bandinha já chamando a atenção da parte lúdica, educativa, com música, com paródia, para redobrar os cuidados nesse período de chuva”, explica Josimar. “E hoje nós estamos trabalhando aqui tanto no Terminal da Parangaba, como no metrô, com a bandinha, mostrando mosquito e a mensagem educativa, levando essa educação sobre prevenção para todos”, acrescenta.

Neste ano, cerca de 20 casos de dengue e cinco de chikungunya foram confirmados em Fortaleza, até a manhã desta segunda-feira, 24. Além disso, pouco mais de 270 pessoas estão com suspeita da dengue na Capital.

Em 2024, houve mais de 3 mil casos de dengue confirmados, e neste mesmo ano a arbovirose levou duas pessoas a óbito, de acordo com o Sistema de Monitoramento Diário de Agravos (Simda), da Prefeitura de Fortaleza. Já em 2025, o Simda não registrou óbitos por dengue ou chikungunya, em Fortaleza, até o momento.

Para a dona de casa, Elizangela Silva, 51, a ação é importante para “o povo lembrar que não pode dar chance ao mosquito da dengue”. Ela também afirma que gostou da intervenção: "Eu adorei, gostei muito, é muito animado e é uma coisa muito boa, que é para o pessoal ficar sabendo o que é bom para a saúde”.

No mesmo sentido, Yohana Alves, estudante de 22 anos, diz que “a ação voltada para a dengue é interessante, principalmente neste período de chuva”.

“Acho que pela correria do dia a dia, às vezes, nós passamos reto por algumas coisas. Acabamos esquecendo de nos proteger, por isso eu acho que a ação é interessante para podermos relembrar de estar se cuidando nesse período”, afirma Yohana.



A necessidade de participação coletiva na prevenção da dengue



Yohana destaca que percebe que “a preocupação com a prevenção da doença é mais individual do que coletiva”. “Mas eu queria que fosse uma preocupação comunitária, afinal, não adianta estar cuidando dentro de casa, e daí tem outros cantos que ninguém está prestando atenção”.



O coordenador de Vigilância em Saúde, Josete Malheiro, explica que, “controlar a dengue é tarefa de todos”. E acrescenta: “Essa é uma informação que a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza passa para cada morador, para cada cidadão e cidadã que reside nessa Cidade”.



“Agora no período que antecede o Carnaval estamos chamando a atenção para que tenhamos uma folia saudável, tranquila, pacífica e sem dengue”, ressalta Malheiro. Ele esclarece que a campanha tem duas abordagens de atuação: controle químico da reprodução do mosquito na fase de larvas e também na fase adulta e atividades de mobilização social e educação e saúde.



Segundo o coordenador, as ações visam “diminuir o risco de transmissão eventual de algum arbovirose, sobretudo a dengue”. E ele também pontua: “alertar a população em relação aos cuidados que é preciso ter nesse período de quadra chuvosa com relação ao criatórios de mosquitos aedes aegypti de outros insetos que afetam a saúde pública na cidade”.



Prevenção ao mosquito



Os postos de saúde disponibilizam vacinação para prevenção da dengue. No entanto, é preciso completar o esquema com a aplicação de duas doses, conforme informa a Prefeitura de Fortaleza.

Segundo a prefeitura, cerca de 80% dos focos do Aedes aegypti são encontrados dentro das residências. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) adverte que é “fundamental que a população adote medidas para eliminar possíveis criadouros do mosquito”. Confira algumas orientações:

Manter tonéis, caixas d’água, barris e calhas de chuva sempre tampados;



Descartar corretamente o lixo, utilizando sacos plásticos fechados;



Armazenar garrafas de vidro e latinhas com a boca para baixo;



Manter lixeiras sempre tampadas;



Guardar pneus em locais cobertos para evitar o acúmulo de água;



Higienizar recipientes que possam acumular água, lavando-os com água, bucha e sabão, preferencialmente de cabeça para baixo. Esse cuidado é essencial, pois os ovos do mosquito podem sobreviver por mais de um ano em ambiente seco;



Utilizar repelentes como medida de proteção individual. SERVIÇO Ações educativas de prevenção contra arboviroses durante a semana, em Fortaleza: Quando: 25/2, das 7 às 9 horas

Onde: rua 24 de Maio, 570, Centro - Terminal José de Alencar Quando: 25/2, das 9 às 12 horas

Onde: av. Tristão Gonçalves, 511, Centro - Estação de metrô José de Alencar Quando: 26/2, das 7 às 9h30min

Onde: av. Jornalista Tomaz Coelho, Messejana - Terminal da Messejana Quando: 26/2, das 9h30min às 12 horas

Onde: rua Granja Castelo, 260, Messejana - Rodoviária de Messejana

Quando:27/2, das 7 às 12 horas

Onde: av. General Osório de Paiva, 2955, Vila Peri - Terminal do Siqueira

Quando: 28/2, das 7 às 12 horas

Onde: av. Borges de Melo, 1630, Bairro de Fátima - Rodoviária Engenheiro João Thomé

Caravana da Saúde percorre estados para reforçar controle da dengue

Conduzida pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde para Dengue e Outras Arboviroses (COE Dengue), do Ministério da Saúde (MS), a Caravana da Saúde passa por 27 municípios em 16 estados, incluindo Fortaleza. A proposta é aprimorar a vigilância epidemiológica, otimizar a assistência à população e reorganizar os serviços de saúde.

A iniciativa faz parte do reforço do Governo Federal para prevenir e controlar a dengue e outras arboviroses, especialmente no período sazonal, quando há um aumento significativo dos casos.

Além do suporte técnico às secretarias estaduais e municipais de saúde, a ação reforça campanhas educativas e de mobilização social. Entre elas, a campanha nacional de controle da dengue, zika e chikungunya, com o slogan "Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora", que incentiva a população a dedicar 10 minutos por semana à eliminação de criadouros do mosquito.

Há também o Plano de Ação para Redução da Dengue e Outras Arboviroses 2024/25, que incorpora algumas novas tecnologias como: expansão do Método Wolbachia, que passa de três para 40 cidades; implantação de insetos estéreis em aldeias indígenas para reduzir a reprodução do Aedes aegypti; uso de borrifação residual intradomiciliar em áreas de grande circulação; entre outras.

(Colaborou Bárbara Mirele, especial para O POVO)

Caravana procura reforçar controle da doença

Conduzida pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde para Dengue e Outras Arboviroses (COE Dengue), do Ministério da Saúde (MS), a Caravana da Saúde passa por 27 municípios em 16 estados, incluindo Fortaleza.

A proposta é aprimorar a vigilância epidemiológica, otimizar a assistência à população e reorganizar os serviços de saúde.

A iniciativa faz parte do reforço do Governo Federal para prevenir e controlar a dengue e outras arboviroses, especialmente no período sazonal, quando há um aumento significativo dos casos.

Além do suporte técnico às secretarias estaduais e municipais de saúde, a ação reforça campanhas educativas e de mobilização social. Entre elas, a campanha nacional de controle da dengue, zika e chikungunya, com o slogan "Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora", que incentiva a população a dedicar 10 minutos por semana à eliminação de criadouros do mosquito.

Há também o Plano de Ação para Redução da Dengue e Outras Arboviroses 2024/25, que incorpora algumas novas tecnologias como: expansão do Método Wolbachia, que passa de três para 40 cidades; implantação de insetos estéreis em aldeias indígenas para reduzir a reprodução do Aedes aegypti; uso de borrifação residual intradomiciliar em áreas de grande circulação; entre outras.(Bárbara Mirele, especial para O POVO)