Rondas de pelotões da GMF nas regionais devem começar em abril

Foto: FÁBIO LIMA 254 guardas recém-empossados serão incluídos no contingente

Os pelotões de rondas da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) pelas 12 Regionais da cidade deverão começar no próximo mês de abril. O prazo foi informado pelo titular da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), coronel Márcio Oliveira, nesta quarta-feira, 26, durante a posse de 254 guardas municipais recém convocados.

Antes de irem às ruas, os profissionais deverão passar por uma série de treinamentos sobre segurança comunitária. A prefeitura deverá também receber novas viaturas e motocicletas para abastecer os profissionais que serão divididos pela cidade.

Segundo Oliveira, o reforço visa possibilitar que os pelotões sejam implementados sem prejudicar medidas já existentes no cronograma da Guarda. Os contingentes de cada bairro deverão ser definidos a partir do número de equipamentos públicos e população ali residente.

“Eles vão começar a fazer um treinamento específico de alguns programas. Programa de segurança comunitária, programa de atuação ostensiva com motocicletas, programa especial para as escolas e a descentralização dentro das regionais. A gente vai regionalizar a atuação da Guarda nas 12 Regionais”, detalha o secretário.

Entre os guardas que irão compor esse projeto, intitulado Pacto Fortaleza Segura, estarão os 254 guardas municipais empossados nesta quarta-feira. Os agentes são a primeira leva de convocados entre os 508 aprovados no concurso de 2023 para a GMF, e que tiveram nomeação anterior anulada pelo atual prefeito Evandro Leitão (PT).

Prefeito Evandro Leitão dá posse à Guardas Municipais Crédito: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão dá posse à Guardas Municipais Crédito: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão dá posse à Guardas Municipais Crédito: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão dá posse à Guardas Municipais Crédito: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão dá posse à Guardas Municipais Crédito: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão dá posse à Guardas Municipais Crédito: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão dá posse à Guardas Municipais Crédito: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão dá posse à Guardas Municipais Crédito: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão dá posse aos novos Guardas Municipais Crédito: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão dá posse à Guardas Municipais Crédito: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão dá posse à Guardas Municipais Crédito: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão dá posse à Guardas Municipais Crédito: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão dá posse à Guardas Municipais Crédito: FÁBIO LIMA

Entre estes está Vinícius Crispim, que assumiu o posto de forma oficial durante a cerimônia realizada no Ginásio Poliesportivo da Parangaba. Após dois anos de espera, ele conta o orgulho de adentrar a corporação que admirou ao longo de vários anos.

“Não sei nem descrever com palavras depois de tanto tempo esperando. Quase dois anos. Ter feito todas as fases, passado por dificuldades e hoje estar aqui com a família é um momento gratificante demais. Eu via na rua e era uma farda que eu tinha vontade de vestir. Poder vestir hoje é inexplicável”, conta o recém empossado.

Além destes, uma nova turma dentre os aprovados no concurso de 2023 aguarda a nomeação, que conforme publicado pelo O POVO, deverá ocorrer no início de 2026. Ainda no evento, Leitão anunciou que irá rever o Plano de Cargos e Carreiras (PCCS) da Guarda Municipal até o fim da gestão, em 2028.

Toda a Guarda Municipal deverá ter armamento, afirma prefeito

Além da ação nas regionais, o prefeito confirmou também a autorização para o uso de armamento por guardas municipais em toda Fortaleza. De acordo com Evandro, o objetivo da Prefeitura é de que todos os mais de 2 mil agentes da GMF disponham de armamento para atuar na cidade.

Para isso, estes deverão passar por treinamento específico e obter autorização junto à Polícia Federal (PF). Cerca de 800 agentes da GMF já obtiveram a certificação junto à PF, enquanto outros 300 estão em treinamento.

“Nós temos já armas para todos. Agora, óbvio, isso vai ser feito de forma paulatina e capacitando, treinando e todos tendo autorização da Polícia Federal para que possam utilizá-las”, explicou o gestor.

O anúncio do prefeito ocorre após o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecer como constitucional a criação de leis municipais para que os guardas atuem em ações de segurança urbana. A decisão foi tomada na última quinta-feira, 20, e pondera que a atuação das guardas não deverá sobrepor à da Polícia Militar.

Guarda já iniciou patrulhas nas areninhas

Antes dos pelotões em cada Regional, a GMF já reforçou as patrulhas nos entornos das areninhas, equipamentos que foram alvo de violência urbana ao longo de 2024. Conforme a gestão, o incremento já faz parte da intensificação da patrulha nos bairros.

“A gente já está começando com as areninhas, no programa Areninha Segura, e a gente continua a andar nos bairros. A guarda municipal nunca deixou de andar nos bairros. O que vamos fazer é intensificar”, pontua a comandante da GMF, inspetora Cristiane Correia

Para Correia, essa aproximação é necessária para que a população conheça e confie no trabalho da Guarda Municipal. Ela também destaca o papel que a Guarda possui de possibilitar o desfrute seguro de equipamentos públicos como praças e hospitais.

“Queremos fazer essa segurança mais próxima, chegar aos bairros, falar com a população, saber o que estão precisando, e [assim] o trabalho da Guarda Municipal ser mais sentido dentro de Fortaleza e merecem ainda mais receber esse serviço”, conclui.



Toda a Guarda Municipal deverá ter armamento

Além da ação nas regionais, o prefeito confirmou também a autorização para o uso de armamento por guardas municipais em toda Fortaleza. De acordo com Evandro, o objetivo da Prefeitura é de que todos os mais de 2 mil agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) disponham de armamento para atuar na Cidade.

Para isso, estes deverão passar por treinamento específico e obter autorização junto à Polícia Federal (PF). Cerca de 800 agentes da GMF já obtiveram a certificação junto à PF, enquanto outros 300 estão em treinamento.

"Nós temos já armas para todos. Agora, óbvio, isso vai ser feito de forma paulatina e capacitando, treinando e todos tendo autorização da Polícia Federal para que possam utilizá-las", explicou o gestor.

O anúncio do prefeito ocorre após o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecer como constitucional a criação de leis municipais para que os guardas atuem em ações de segurança urbana.

A decisão foi tomada na última quinta-feira, 20, e pondera que a atuação das guardas não deverá sobrepor à da Polícia Militar.

Posse

Uma nova turma dentre os aprovados no concurso de 2023 aguarda a nomeação, que - conforme publicado pelo O POVO -, deverá ocorrer no início de 2026