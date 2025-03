97 cidades cearenses têm alerta vermelho de chuvas intensas até sábado, 1º

Foto: FÁBIO LIMA Chuvas intensas foram registradas na manhã desta sexta-feira, 28, em Fortaleza e demais municípios

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira, 28, um alerta de chuvas intensas com grau de severidade de grande perigo para Fortaleza e mais 96 municípios do Ceará, válido até as 10 horas de sábado, 1º. Entre os riscos potenciais, conforme o órgão, estão chuvas superiores a 60 milímetros por hora (mm/h) ou maior que 100 mm/dia, além de ventos superiores a 100 km/h.

Ainda segundo o alerta, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e transtornos no transporte rodoviário.

Diante do alerta, o Instituto orientou a desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de enxurrada ou ocorrências similiares, é orientado colocar os documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Em caso de situação de grande perigo confirmada, o órgão orientou a procurar abrigo e evitar a permanecer ao ar livre. Para mais informações, o Inmet orienta ligar a Defesa Civil por meio do telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros no contato 193.

Chuvas desta sexta-feira, 28

Fortaleza registrou a maior chuva de 2025 das 7 horas de quinta-feira, 27, até as 7 horas desta sexta-feira, 28. Foram 178 milímetros de precipitações no período, conforme os dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A Defesa Civil de Fortaleza atendeu 118 ocorrências nas 12 horas entre 19 horas de quinta-feira até as 7 horas desta sexta-feira. Isso representa 37% de todas as ocorrências registradas no mês de fevereiro (316).

Caucaia registrou 149 mm de chuvas entre 7h de quinta-feira, 27, e as 7h desta sexta-feira, 28, sendo a terceira maior chuva da série histórica. Volume é o segundo maior registrado no Estado nas últimas 24 horas. Fortaleza, no posto Castelão, teve 178 mm, Beberibe (144mm), Icó (130mm) e Maranguape (120mm).

Uma criança caiu em um bueiro no bairro Bom Jardim e foi arrastada até um canal duas ruas depois. A menina foi socorrida e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Confira as cidades com alerta:

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracoiaba

Ararendá

Aratuba

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Carnaubal

Cascavel

Catunda

Caucaia

Chaval

Chorozinho

Coreaú

Croatá

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibiapina

Ipu

Ipueiras

Irauçuba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Russas

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama

Pires Ferreira

Poranga

Redenção

Reriutaba

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tamboril

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará