Fortaleza: cratera se abre no bairro Ancuri após fortes chuvas

Foto: FÁBIO LIMA Cratera põe em risco segurança dos transeuntes

Após as fortes chuvas registradas na Capital, uma cratera se abriu na rua Jurandir Leonel Alencar, no bairro Ancuri, em Fortaleza, por volta das 22 horas. Relatos de moradores ao O POVO informam que primeiramente a rua alagou após o rompimento do canal, e quando o volume baixou, a cratera foi percebida.

Em 2019, outro trecho do bairro Ancuri sofreu com as fortes chuvas. O caso foi registrado na rua Jorge Figueiredo, próximo ao limite entre Itaitinga e Fortaleza.

“Água batia no joelho”, diz morador do bairro

“Ontem à noite teve uma corrente. A água transbordou da ponte e quando baixou, a gente se deparou com essa situação aí”, disse ao O POVO o morador do bairro e porteiro, Serginaldo Silva, 35.

O morador também informou que o volume da água batia no joelho e que veículos que estavam estacionados, tiveram volume de água “até o teto”. “Uma moça dona de salão perdeu tudo”, diz ele.

A Defesa Civil, a Secretaria Executiva da Regional 9 (SR9) e a Seinf compareceram ao local para avaliar a situação e tomar as providências necessárias.

"Reforma da rua depende de boas condições climáticas", afirma Seinf

FORTALEZA-CE, BRASIL, 28.02.2025: Asfalto cede e abre cratera no bairro Ancuri. Danos causados pela chuva. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Questionada pelo O POVO, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) informou em nota que uma equipe técnica foi enviada ao local na manhã desta sexta-feira, 28, para fazer a interdição da via e realizar o levantamento dos serviços necessários para a solução do problema.

A reforma da rua deve acontecer na segunda-feira, 3. “Salientamos que o início dos serviços na região depende de boas condições climáticas”, informou a pasta.

Em nota ao O POVO, a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informou que entre os dias 4 e 17 de fevereiro foi realizada uma limpeza no canal que passa pelo bairro. A ação foi feita dentro da programação do mutirão de limpeza de canais e outros recursos hídricos.

Defesa Civil atende 118 ocorrências; número representa 37% de todas as ocorrências de fevereiro

Entre as 19 horas de quinta-feira, 27, e as 7 horas desta sexta-feira, 28, a Defesa Civil atendeu 118 ocorrências. O número representa 37% de todas as ocorrências registradas no mês de fevereiro, que foram 316.

Além disso, a Cidade registrou a maior chuva de 2025. Conforme dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram 178 milímetros de precipitações no período. (Colaborou Kleber Carvalho)